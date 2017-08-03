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    Лодыгин, Терентьев, Нобоа – в старте «Зенита» на игру с «Бней-Иегудой»

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и израильским «Бней-Иегудой».

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Гарсия, Полоз, Жулиано, Нету, Нобоа, Жирков, Дзюба, Эрнани.

    «Бней-Иегуда»: Зубас, Тургеман, Бен-Ари, Абаши, Горнада, Чибота, Азуз, Вальскис, Кандиль, Финиш, Бар-Буцагло.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве 3 августа на стадионе «Санкт-Петербург».

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    Источник: УЕФА

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    03.08.2017 19:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +761

      martin gore 3 августа 2017, 21:49

      Зенит на одной ноге выиграть хотел что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17738

      paracetamol 3 августа 2017, 19:56

      Нормуль, должны разнести евреев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 августа 2017, 19:46

      Давай ка кандиль , танцуй Вальскис, а то ща как Буцагло по Зубасу, что будет Чибота Финиш

      0
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 3 августа 2017, 19:35

      надеюсь Эрнани себя покажет

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      Ответить
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 3 августа 2017, 19:33

      и правильно делает

      1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 3 августа 2017, 19:28

      Блин))реально состав на 2 хорошие команды))

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 3 августа 2017, 19:15

      Манчини молодец, дает всем попробовать себя в основе.

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      Рейтинг: +6979

      1bear 3 августа 2017, 19:06

      ...вот это называется ротация!..

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