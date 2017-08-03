Лодыгин, Терентьев, Нобоа – в старте «Зенита» на игру с «Бней-Иегудой»

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и израильским «Бней-Иегудой».

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Гарсия, Полоз, Жулиано, Нету, Нобоа, Жирков, Дзюба, Эрнани.

«Бней-Иегуда»: Зубас, Тургеман, Бен-Ари, Абаши, Горнада, Чибота, Азуз, Вальскис, Кандиль, Финиш, Бар-Буцагло.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве 3 августа на стадионе «Санкт-Петербург».

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