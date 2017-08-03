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    Капитан «Бней-Иегуды»: «В матче с «Зенитом» покажем все, что сможем»

    Капитан «Бней-Иегуды» Ицик Азуз признал, что шансов у его команды на выход в следующий раунд Лиги Европы практически нет. Связано это и с поражением в первом матче с «Зенитом» – 0:2, а также с сильным составом соперника.

    «В «Зените» по-настоящему сильный состав, очень большая скамейка запасных. По-большому счету не важно, кто именно сыграет против нас.

    Надо быть реалистами – после поражения 0:2 в первом матче фаворитом является «Зенит». Покажем все, что сможем. Большое удовольствие играть с командами такого уровня, как наш ближайший соперник.

    Самое главное, чтобы у нас остались приятные воспоминания от игры в четверг на новом стадионе», – сказал Азуз.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Бней-Иегуда» состоится в четверг, 3 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.08.2017 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 3 августа 2017, 13:05

      Обрезанные писюны?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 3 августа 2017, 10:09

      Главное в потрибунке стадиона не потеряйтесь)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17735

      paracetamol 3 августа 2017, 09:57

      Покажи, а мы посмеемся.

      0
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