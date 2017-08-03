Капитан «Бней-Иегуды»: «В матче с «Зенитом» покажем все, что сможем»

Капитан «Бней-Иегуды» Ицик Азуз признал, что шансов у его команды на выход в следующий раунд Лиги Европы практически нет. Связано это и с поражением в первом матче с «Зенитом» – 0:2, а также с сильным составом соперника.

«В «Зените» по-настоящему сильный состав, очень большая скамейка запасных. По-большому счету не важно, кто именно сыграет против нас.

Надо быть реалистами – после поражения 0:2 в первом матче фаворитом является «Зенит». Покажем все, что сможем. Большое удовольствие играть с командами такого уровня, как наш ближайший соперник.

Самое главное, чтобы у нас остались приятные воспоминания от игры в четверг на новом стадионе», – сказал Азуз.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Бней-Иегуда» состоится в четверг, 3 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.