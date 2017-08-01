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  • Двое защитников «Бней Иегуды» потерялись в аэропорту Стамбула по пути на ответный матч с «Зенитом»

Двое защитников «Бней Иегуды» потерялись в аэропорту Стамбула по пути на ответный матч с «Зенитом»

1 августа 2017, 18:38
25

Защитники «Бней Иегуды» Аяд Абаши и Бен Тургеман потерялись в аэропорту Стамбула во время перелета на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

По информации sport5.co.il, игроки отстали от остальных членов команды во время пересадки в Турции и не успели на рейс. Руководство израильского клуба в данный момент находится в поисках альтернативного рейса в Санкт-Петербург, чтобы Абаши и Тургеман смогли сегодня присоединиться к команде.

Матч «Зенит» – «Бней Иегуда» состоится в четверг, 3 августа. Начало – в 20:00 по московскому времени. В первой встрече в гостях сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Бней-Иегуда Абаши Аяд Тургеман Бен
Комментарии (25)
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ivanthebest
1501602161
Походу вырвались из рабства)) Интересно, паспорта при них?)
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Gullit 76
1501602338
В матче тоже потеряются?
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dok66
1501603178
Не мудрено , в этом порту легко потеряться . Хорошо , если завтра прилетят в Питер . Тем легче Зениту ,
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DUMOH
1501603719
Ахахахаха)))Ну надо же за ручки друг друга держать,что бы не потеряться)))
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mihail200606
1501605439
нашлись ? ну хорошо... а то турки на перо посадили бы их где нибудь...
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bset
1501605563
Это Газпром все купил
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Chesn0k
1501606036
вышли за сигами в ашан и не успели
Ответить
Mr_Murder
1501606878
походу Путин виноват :))))
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AlmazZz93
1501607827
Российские спецслужбы на высоте
Ответить
smersh45
1501612231
уже бегут
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