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    Двое защитников «Бней Иегуды» потерялись в аэропорту Стамбула по пути на ответный матч с «Зенитом»

    Защитники «Бней Иегуды» Аяд Абаши и Бен Тургеман потерялись в аэропорту Стамбула во время перелета на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

    По информации sport5.co.il, игроки отстали от остальных членов команды во время пересадки в Турции и не успели на рейс. Руководство израильского клуба в данный момент находится в поисках альтернативного рейса в Санкт-Петербург, чтобы Абаши и Тургеман смогли сегодня присоединиться к команде.

    Матч «Зенит» – «Бней Иегуда» состоится в четверг, 3 августа. Начало – в 20:00 по московскому времени. В первой встрече в гостях сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2017 18:38
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 06:55

      Моисея на них нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 2 августа 2017, 00:03

      Анекдот какой то!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 1 августа 2017, 21:30

      уже бегут

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 1 августа 2017, 21:07

      может в сирию погнали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol 1 августа 2017, 20:44

      В кальянной застряли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 августа 2017, 20:22

      Забухал, что-ли?

      0
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 1 августа 2017, 20:17

      Российские спецслужбы на высоте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 августа 2017, 20:11

      может просто захотели сбежать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 1 августа 2017, 20:08

      Ха

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 1 августа 2017, 20:01

      походу Путин виноват :))))

      2
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