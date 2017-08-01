Двое защитников «Бней Иегуды» потерялись в аэропорту Стамбула по пути на ответный матч с «Зенитом»

Защитники «Бней Иегуды» Аяд Абаши и Бен Тургеман потерялись в аэропорту Стамбула во время перелета на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

По информации sport5.co.il, игроки отстали от остальных членов команды во время пересадки в Турции и не успели на рейс. Руководство израильского клуба в данный момент находится в поисках альтернативного рейса в Санкт-Петербург, чтобы Абаши и Тургеман смогли сегодня присоединиться к команде.

Матч «Зенит» – «Бней Иегуда» состоится в четверг, 3 августа. Начало – в 20:00 по московскому времени. В первой встрече в гостях сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0.