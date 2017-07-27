Манчини: «Матч с «Бней-Иегудой» оказался гораздо сложнее, чем я ожидал»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился наблюдениями от победы в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегудой». Напомним, что сине-бело-голубые одержали в этой встрече победу со счетом 2:0.

– У нас много игроков, так что сегодня мы позволили себе применить ротацию. Мы знали, что нас ждет непростой матч.

– Он оказался таким, как вы ожидали?

– Гораздо сложнее, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У «Бней-Иегуды» хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали.

Ответный матч «Зенит» – «Бней-Иегуда» пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге.