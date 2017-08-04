«Зенит» не проигрывал на своем поле в Лиге Европы с 2008 года, когда стал победителем турнира

«Зенит» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы проиграл на своем поле «Бней-Иегуде» со счетом 0:1.

Стоит отметить, что это поражение стало для сине-бело-голубых первым с 2008 года, когда клуб из Санкт-Петербурга уступил в четвертьфинальном поединке Кубка УЕФА «Байеру» (0:1).

То поражение не помешало «Зениту» выйти в следующий раунд турнира, а затем и вовсе выиграть Кубок УЕФА.