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    «Зенит» не проигрывал на своем поле в Лиге Европы с 2008 года, когда стал победителем турнира

    «Зенит» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы проиграл на своем поле «Бней-Иегуде» со счетом 0:1.

    Стоит отметить, что это поражение стало для сине-бело-голубых первым с 2008 года, когда клуб из Санкт-Петербурга уступил в четвертьфинальном поединке Кубка УЕФА «Байеру» (0:1).

    То поражение не помешало «Зениту» выйти в следующий раунд турнира, а затем и вовсе выиграть Кубок УЕФА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 01:19
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 4 августа 2017, 20:51

      Играют на результат. Он есть! Чего теперь орать-то??!! Проходить команды надо С УМОМ! А долбиться против хрен знает кого, чтобы потом со следующим проблемы были??? По ходу все критики настолько далеки от футбола!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 4 августа 2017, 13:20

      ( 9лет не проигрывали потому что играло многих питерцев, а этим насрать!

      -1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 4 августа 2017, 11:34

      Болел только жалко! целых 50 000 пришло! смотреть, как эти недофутболисты, ползают по полю! ладно бы счёт в первом матче был 7:0! я бы понял! очень трудно настроится на ответный матч и играть с самоотдачей!! а то что было вчера, просто неуважение к фанатам! Ещё еле отскочили!
      Мы так же грешили! никогда теперь не забудется этот Зульте-Варегем, с почтальонами, продавцами и банкирами! Зениту повезло, что прошли дальше, не постигли нашей участи!

      6
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      Рейтинг: +1168

      Argon 4 августа 2017, 10:12

      Будут на таком расслабоне выходить, далеко не пройдут.

      2
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 4 августа 2017, 09:43

      и в этом году постарайтесь лигу европы выиграть!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 августа 2017, 09:35

      Так вот в чём дело! Поражение на удачу?Крутая отмазка.

      1
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      Рейтинг: +160

      Varnes 4 августа 2017, 09:20

      Был вчера на стадионе.
      Выделю двух игроков со знаком + и со знаком - (замены вне зачета, они как будто с другой планеты)
      Начну с "+" очень понравился Полоз, выше всех ожиданий. Много полезных действий впереди, к сожалению партнеры не воспользовались плодами. Необходимо больше доверия и он способен вырасти еще.
      Теперь со знаком "-" ну конечно же товарищ Эрнани. Это вообще дно. 95% пасов либо обрез либо прямо в ноги сопернику. Скорость на нуле, точность на нуле, очень сложно найти качества которые не на нуле. Диагноз: "пациент мертв", надо гнать из команды!

      3
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Varnes 4 августа 2017, 14:09

      Тоже был. Поддерживаю полностью. Еще бы похвалил Лодыгина за 2 момента 100%х и старался Нобоа, хотя не все получалось.
      Не задалось у Анюкова что то...а остальным по ощущениям было сильно "ровно"...

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 4 августа 2017, 09:08

      С первым поражением Манчини. Работы еще до чертиков.

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      Рейтинг: +121

      Hasanino 4 августа 2017, 08:25

      Могли и сенсацию сотворить. Хорошо что всё обошлось. Лодыгин молодец

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      Рейтинг: +47

      kiril1986 4 августа 2017, 07:43

      Главное что прошли дальше,злее будут сделают работу над ошибками)

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