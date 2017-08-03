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  • Манчини после поражения от «Бней-Иегуды» посетовал на плотный график «Зенита»

Манчини после поражения от «Бней-Иегуды» посетовал на плотный график «Зенита»

3 августа 2017, 23:10
59

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини попытался объяснить поражение в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против израильского «Бней-Иегуды» (0:1).

«Это одна из тех игр, когда мы не смогли реализовать огромное количество своих моментов. Вот что случается, когда не выкладываешься на все 100 процентов. Так бывает.

Не было недооценки соперника. У нас плотный график, поэтому перестановки в составе были неизбежны. Поражения случаются при таком серьезном графике, играем каждые три дня. Не было такого, что мы недооценили соперника.

У нас сложная ситуация с вратарями, есть два хороших голкипера. Юрий Лодыгин сыграл сегодня очень хорошо, в предыдущих матчах удачно действовал Андрей Лунев. Это не самая плохая ситуация, когда у нас есть два сильных вратаря.

Сегодня соперник защищался практически всей командой на своей половине поля. Этот соперник не давал пространства для маневров, поэтому его можно было пробить только дальними ударами», – заявил итальянец.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Бней-Иегуда Манчини Роберто
Комментарии (59)
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insider_retro
1501791826
Игры каждые три дня!... А люди на завод каждый день ходят!... И ничего, дают норму!... Эх, Роберто, вот она действительность, наших ещё заставлять надо!.... Не готов ещё оркестр играть по мановению твоей палочки!!!.... Так засунь палочку некоторым так, что бы ходили не разгибаясь!!!!...............
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VVM1964
1501791968
" огромное количество своих моментов " - ??? ЭТО ВЫ ДЛЛЖНЫ РАДОВАТЬСЯ , ЧТО СОПЕРНИК НЕ РЕАЛИЗОВАЛ СВОИ МОМЕНТЫ !!! " Не было недооценки соперника " - ????? У КРАСНОДАРА ГРАФИК НОРМАЛЬНЫЙ , У ЦСКА ГРАФИК НОРМАЛЬНЫЙ , А ЗЕНИТУ НЕ ПОВЕЗЛО С ГРАФИКОМ . " У нас сложная ситуация с вратарями, есть два хороших голкипера " - ТАК " ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА " " Этот соперник не давал пространства для маневров " - ТАК ЭТО БЫЛ СОПЕРНИК !!! А ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ .
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VSt
1501794231
А почему он не рассказал, что поле плохое, трава слишком зеленая - в глаза светит ярко, и болельщики плохо болели и еще много других "объективных"причин ?
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арейская
1501794972
Ну началось, слышали мы уже это...
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Тоторо
1501795032
Товарищ Роберто, Вы же были тренером в АПЛ. Там во время "рождественского безумия" матчи в течение двух недель идут через день-два... И играют же... Поэтому причину нужно искать в чём-то другом...
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Tostao
1501795063
Позорище!
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Сибирь за Спартак
1501819026
Ловко выкрутился Гудини.
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Kollljan
1501819069
Посмотрим как Спартак будет скоро корячиться в ЛЧ. Что Карера будет сочинять про поражения Спартака.
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Одинокий волк Маквейд
1501820069
Как вы там кричите: Зенит - это супер, Зенит - это класс И радует этим он нас каждый раз!
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Рулонъ Обоевъ
1501828302
Ещё одно ноющее гавно привезли)
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