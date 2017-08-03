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    Манчини после поражения от «Бней-Иегуды» посетовал на плотный график «Зенита»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини попытался объяснить поражение в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против израильского «Бней-Иегуды» (0:1).

    «Это одна из тех игр, когда мы не смогли реализовать огромное количество своих моментов. Вот что случается, когда не выкладываешься на все 100 процентов. Так бывает.

    Не было недооценки соперника. У нас плотный график, поэтому перестановки в составе были неизбежны. Поражения случаются при таком серьезном графике, играем каждые три дня. Не было такого, что мы недооценили соперника.

    У нас сложная ситуация с вратарями, есть два хороших голкипера. Юрий Лодыгин сыграл сегодня очень хорошо, в предыдущих матчах удачно действовал Андрей Лунев. Это не самая плохая ситуация, когда у нас есть два сильных вратаря.

    Сегодня соперник защищался практически всей командой на своей половине поля. Этот соперник не давал пространства для маневров, поэтому его можно было пробить только дальними ударами», – заявил итальянец.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2017 23:10
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 4 августа 2017, 14:12

      Не ныть! А работать, господин Манчини! Хватит нам Будулая...который до сих пор поносит там где то по подворотням...Это полностью ваша вина! Недомотивация и ощущение, что второй состав друг с другом не играл вообще.

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 4 августа 2017, 13:16

      ПОЗОР

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 4 августа 2017, 13:16

      Скажите честно игроки играют никак никто не поминает что делать только держать мяч и умеем сейчас.Где нападение?А защита?

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 августа 2017, 12:23

      Что-то подобное нам приходилось уже слышать от предшественника Луческу.....цыган тоже всегда ныл и оправдывался)))

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2017, 11:56

      У Краснодара вообще проблемы с составом да и соперник посильнее и ничего не помешало им выиграть.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > OfaZavr 4 августа 2017, 13:18

      Согласен полностью.Такое ощущение кто приходит в Зенит летают в облаках в последнее время.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2017, 11:52

      Не надо дешёвых отмазок. Даже вторым составом должны были выигрывать.

      3
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      Рейтинг: +664

      Небесная > OfaZavr 19 августа 2017, 12:53

      уж тебе точно ничего не должны

      -1
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 4 августа 2017, 09:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ещё одно ноющее гавно привезли)

      -4
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      Рейтинг: +21

      Ser_Aleks 4 августа 2017, 09:31

      Играл второй состав, и какой то плотный график, из основы то только НЕТУ был и все. Это стандартный ответ у тренеров плотный график, конечно три дня назад же тоже этот состав играл

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Ser_Aleks 4 августа 2017, 14:23

      В том то и ответ, что играл второй состав, из за плотного графика, чтобы дать отдохнуть игрокам к матчу со спартаком произошла ротация. Второй состав не вывез, а первый пожалели. Где нытье или отговорки непонятно. Узколобым лишь отговорки мерещатся, а подумать над словами никто не хочет.

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 4 августа 2017, 09:06

      У Зенита есть два хороших вратаря, но нет второго равноценного состава. Удивило насколько просел Жулиано.

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 4 августа 2017, 08:47

      Зенит не тренера берет, а бренд. С таким составом, команда и с Радимовым, в РФПЛ будет в тройке, а для побед в Европе нужен тренер. Хотя не уверен, что Владислав хуже Манчинию. Так почему бы не дать ему(Радимову) шанс.

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