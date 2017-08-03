Манчини после поражения от «Бней-Иегуды» посетовал на плотный график «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини попытался объяснить поражение в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против израильского «Бней-Иегуды» (0:1).

«Это одна из тех игр, когда мы не смогли реализовать огромное количество своих моментов. Вот что случается, когда не выкладываешься на все 100 процентов. Так бывает.

Не было недооценки соперника. У нас плотный график, поэтому перестановки в составе были неизбежны. Поражения случаются при таком серьезном графике, играем каждые три дня. Не было такого, что мы недооценили соперника.

У нас сложная ситуация с вратарями, есть два хороших голкипера. Юрий Лодыгин сыграл сегодня очень хорошо, в предыдущих матчах удачно действовал Андрей Лунев. Это не самая плохая ситуация, когда у нас есть два сильных вратаря.

Сегодня соперник защищался практически всей командой на своей половине поля. Этот соперник не давал пространства для маневров, поэтому его можно было пробить только дальними ударами», – заявил итальянец.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.