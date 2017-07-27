Лига Европы. «Зенит» в Израиле справился с «Бней-Иегудой», победный мяч забил Кокорин

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» в Тель-Авиве встречался с «Бней-Иегудой». Победа досталась подопечным Роберто Манчини. Голами отметились капитан команды Доменико Кришито и Александр Кокорин.

Ответный матч состоится 3 августа на берегах Невы.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Бней-Иегуда (Израиль) – Зенит (Россия) – 0:2 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 0:1 – Кришито, 59; 0:2 – Кокорин, 90.

«Бней-Иегуда»: Зубас, Тургеман, Бен-Ари, Абаши, Горнада, Чибота (Габай, 81), Азуз, Вальскис, Кандиль, Финиш (Ашкенази, 87), Бар-Буцагло (Хозез, 71).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Кришито, Хави Гарсия, Полоз (Дзюба, 75), Кокорин, Жулиано (Дриусси, 58), Нету, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Иванович.

Предупреждения: Тургеман, 35 – Нету, 42.