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  • Лига Европы. «Зенит» в Израиле справился с «Бней-Иегудой», победный мяч забил Кокорин

Лига Европы. «Зенит» в Израиле справился с «Бней-Иегудой», победный мяч забил Кокорин

27 июля 2017, 22:20
20

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» в Тель-Авиве встречался с «Бней-Иегудой». Победа досталась подопечным Роберто Манчини. Голами отметились капитан команды Доменико Кришито и Александр Кокорин.

Ответный матч состоится 3 августа на берегах Невы.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Бней-Иегуда (Израиль) – Зенит (Россия) – 0:2 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 0:1 – Кришито, 59; 0:2 – Кокорин, 90.

«Бней-Иегуда»: Зубас, Тургеман, Бен-Ари, Абаши, Горнада, Чибота (Габай, 81), Азуз, Вальскис, Кандиль, Финиш (Ашкенази, 87), Бар-Буцагло (Хозез, 71).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Кришито, Хави Гарсия, Полоз (Дзюба, 75), Кокорин, Жулиано (Дриусси, 58), Нету, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Иванович.

Предупреждения: Тургеман, 35 – Нету, 42.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Бней-Иегуда
Комментарии (20)
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Небесная
1501183359
С победой, Зенит! Кокорин - красава, разыгрался не на шутку.
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Tostao
1501183398
Вот что значит тренер и Кокора забегал, заиграл...
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Tajik-za Zenit
1501183422
Тяжелым матч получился Бней-Иегудой все командой обороне сидели чисто на классе обыграли всех с победой и удачной началом евро сезона
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insider_retro
1501183450
Посерьёзней игроков в конце добавили и результат нужный получили.... Кокорин молодец, всю игру полезно творил и забил нужный и ему и команде гол!... Давай, Александр разгоняй тучи вокруг себя, создавай образ успешного забивного форварда!....
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aimer1988
1501183477
Победный мяч здесь - первый, терминологию хоть бы подучили, новостники
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Dmirubo
1501183572
Победный мяч у Кришито. Кокорин вторым мячом просто усилил преимущество и победу.
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Alemann
1501183632
Как ни удивительно, но Кокорин заиграл. Уже третью игру на уровне проводит. Просто таки радует преображение бесполезного бревна в нормального игрока.
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серега кашин
1501184218
кокорин удвоил счет, а победный кришито
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TRELL
1501184408
На классе! С победой,на кокорина приятно стало смотреть. Видна рука тренера!
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zenit2012
1501185169
ЦСКА, Краснодар и Зенит добавили в копилку России!
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