«Бней-Иегуда» напомнила Луневу «Рубин»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился своими впечатлениями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегуда», в котором россияне на выезде одержали победу со счетом 2:0. По его словам, никакой недооценки соперника не было. Израильтяне показали свою добротность и организованный футбол.

Напомним, что ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге в следующий четверг.

– Тяжело было играть при такой жаре?

– Да, тяжеловато, но команды находились в равных условиях.

– Сегодня утром была тренировка. Если не секрет, в чем она заключалась?

– Вышли, размялись, чуть-чуть стандартики поделали. В щадящем режиме, как-то так. Но я первый раз с этим сталкиваюсь.

– Расскажите о своем спасении в первом тайме.

– Соперник пробил – я отбил. Вот и все. Обычная ситуация.

– Как вам вообще «Бней-Иегуда»?

– Добротная команда, организованная. Чем-то напомнила «Рубин» по манере игры.

– Манчини говорил, что нельзя недооценивать соперника?

– Ни о какой недооценке и речи не было. Первая игра, тем более на выезде, всегда тяжело, потому что соперник хочет что-то доказать и своим болельщикам, и самим себе. Думаю, мы справились с установкой. Самое главное, что не пропустили и одержали победу.

– Через несколько дней – «Тосно». С переключением на следующего соперника, учитывая небольшой перерыв, нет проблем?

– Для меня нет. Хочу играть, набирать форму, так что не будет никаких проблем.

– Играть на «Петровском» как на выезде необычно?

– Не знаю, я в команде не так давно, так что не важно, где играть. Главное – выходить на поле.