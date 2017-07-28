«Бней-Иегуда» напомнила Луневу «Рубин»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился своими впечатлениями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегуда», в котором россияне на выезде одержали победу со счетом 2:0. По его словам, никакой недооценки соперника не было. Израильтяне показали свою добротность и организованный футбол.
Напомним, что ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге в следующий четверг.
– Тяжело было играть при такой жаре?
– Да, тяжеловато, но команды находились в равных условиях.
– Сегодня утром была тренировка. Если не секрет, в чем она заключалась?
– Вышли, размялись, чуть-чуть стандартики поделали. В щадящем режиме, как-то так. Но я первый раз с этим сталкиваюсь.
– Расскажите о своем спасении в первом тайме.
– Соперник пробил – я отбил. Вот и все. Обычная ситуация.
– Как вам вообще «Бней-Иегуда»?
– Добротная команда, организованная. Чем-то напомнила «Рубин» по манере игры.
– Манчини говорил, что нельзя недооценивать соперника?
– Ни о какой недооценке и речи не было. Первая игра, тем более на выезде, всегда тяжело, потому что соперник хочет что-то доказать и своим болельщикам, и самим себе. Думаю, мы справились с установкой. Самое главное, что не пропустили и одержали победу.
– Через несколько дней – «Тосно». С переключением на следующего соперника, учитывая небольшой перерыв, нет проблем?
– Для меня нет. Хочу играть, набирать форму, так что не будет никаких проблем.
– Играть на «Петровском» как на выезде необычно?
– Не знаю, я в команде не так давно, так что не важно, где играть. Главное – выходить на поле.