Лига Европы. «Зенит» проиграл «Бней-Иегуде», но прошел в следующий этап

Санкт-петербургский «Зенит» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы на своем поле уступил израильскому «Бней-Иегуде». Единственный мяч забил Альмог Буцагло.

Благодаря победе в первом матче со счетом 2:0 в следующий раунд проходят подопечные Роберто Манчини.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

Зенит (Россия) – Бней-Иегуда (Израиль) – 0:1 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 0:1 – Буцагло, 67.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Гарсия (Иванович, 81), Полоз, Жулиано (Дриусси, 79), Нету, Нобоа, Жирков, Дзюба, Эрнани.

«Бней-Иегуда»: Зубас, Тургеман, Бен-Ари, Абаши, Горнада, Чибота, Азуз, Вальскис (Хозез, 61), Кандиль (Габай, 89), Финиш (Ашкенази, 90), Буцагло.

Предупреждение: Дриусси, 85 – Кандиль, 62.

Первый матч: 2:0.