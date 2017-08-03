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    Лига Европы. «Зенит» проиграл «Бней-Иегуде», но прошел в следующий этап

    Санкт-петербургский «Зенит» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы на своем поле уступил израильскому «Бней-Иегуде». Единственный мяч забил Альмог Буцагло.

    Благодаря победе в первом матче со счетом 2:0 в следующий раунд проходят подопечные Роберто Манчини.

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

    Зенит (Россия) – Бней-Иегуда (Израиль) – 0:1 (0:0) Текстовая трансляция

    Гол: 0:1 – Буцагло, 67.

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Гарсия (Иванович, 81), Полоз, Жулиано (Дриусси, 79), Нету, Нобоа, Жирков, Дзюба, Эрнани.

    «Бней-Иегуда»: Зубас, Тургеман, Бен-Ари, Абаши, Горнада, Чибота, Азуз, Вальскис (Хозез, 61), Кандиль (Габай, 89), Финиш (Ашкенази, 90), Буцагло.

    Предупреждение: Дриусси, 85 – Кандиль, 62.

    Первый матч: 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2017 21:49
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    Комментарии115
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2017, 11:23

      Столько болельщиков пришло а они опозорились.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 августа 2017, 06:20

      УГ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 4 августа 2017, 05:53

      И они ещё хотят стать чемпионами...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 4 августа 2017, 05:20

      Удивительно если честно,удивительно и печально....Вроде бы и состав неплох(практически половина основы),а игра не удалась.Хотя такое бывает.Вспомните и Марибор и Кошице были у каждого из наших серьёзных клубов в своё время.Так что поливать помоями питерцев не стоит.Да и Манчини ещё до конца не разобрался ху из ху в команде.Нужно время чтобы игроки и коуч стали одним целым.Тогда и будет результат.Единственно что настораживает....кажется в команде продолжается подковёрная делёжка сфер влияния между нашей и забугорней диаспорой - у кого мол "яйца" круче.А это никогда к добру не проводило.Впрочем время покажет.Игра со Спартаком должна показать все плюсы и минусы Зенита.С нетерпением ждём СУПЕРМАТЧ!!!!

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 4 августа 2017, 02:45

      Эрнани это убожество... Кто его брал вобще? Куда они смотрели? 90% брака. Все атаки захлебывались на нем. Как такого можно на поле выпустить? Надеюсь он сыграл последний матч за зенит

      5
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 августа 2017, 01:53

      Сыграли хреново!!! Еще и дома.

      4
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 4 августа 2017, 00:50

      Дзюба-мешок с дерьмом.....((

      5
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 3 августа 2017, 23:58

      Жалко что проиграли и не добрали очков в коэффициентах УЕФА. Но я надеюсь что этот проигрыш сильнее сплотит команду и Зенит начнет показывать свою классную игру!

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль 3 августа 2017, 23:46

      Жаль, жаль, жаль! 0,4 балла не досчитаемся в коэффициентах УЕФА...

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Поль 3 августа 2017, 23:59

      0,2 к слову, но всё равно, лишние баллы вообще не лишние...

      0
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      Рейтинг: +61

      Зенит-1 3 августа 2017, 23:40

      По мне так самым худшим был из состава Зенита Эрнани. Очень много брака.!!!

      2
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