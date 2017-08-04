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    Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!»

    Экс-защитник «Зенита» Вячеслав Булавин не удивлен ротацией состава, к которой прибег Роберто Манчини в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегудой» (0:1). Он отметил, что игрокам, вышедшим на поле в этой встрече, явно не хватало сыгранности.

    Следующий свой матч «Зенит» проведет в рамках четвертого тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Игра состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

    — Как и ожидалось, Манчини произвел ротацию состава. Сыгранности у этих футболистов пока нет, это мы наблюдали на протяжении всего матча. Плюс сказалась определенная недооценка соперника. Посчитали, что раз справились без особых проблем в Израиле, здесь будет еще легче. Команда вышла в таком состоянии и получила логичный результат.

    — В первом тайме «Зенит» владел преимуществом.

    — Соглашусь, вся инициатива была у хозяев. Но игра развивалась очень медленно. Возможно, это связано с мощной оборонительной линией у команды противника. Они хотели сыграть на контратаках через быстрого Мэвиса Тчиботу. Иногда у них получалось. И когда он оказывался перед Анюковым, возникала опасность. Видимо, тренер «Бней-Иегуда» понимал, что у Саши уже не такие быстрые ноги, поэтому выставил туда своего лидера. Оборону же они максимально укрепили, надеялись не пропустить, что и получилось. Многие фланговые передачи прерывались. Первая же контратака соперника – и выход один на один. Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно! Это был самый запоминающий момент в первом тайме. Со стороны «Зенита» никакой агрессии я не увидел.

    — Во втором тайме что-то изменилось?

    — Да, стали играть быстрее, наносили удары, хоть и не точные. Но это уже были более осмысленные атаки, пусть и не всегда удачные. А потом опять поймали контратаку в моменте с голом. Анюков великолепно открылся, но центральные полузащитники его не подстраховали: в итоге контратака и гол. Центральные защитники тоже сыграли ненадежно. Ошибка всей команды. Можно списать на концентрацию, ведь нагрузки по ходу игры было не так много. Потом было еще одно фантастическое спасение Лодыгина.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.08.2017 07:18
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 4 августа 2017, 13:48

      Лодыгин был хорош, Эрнани хоть бесплатно отдавать надо...

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 4 августа 2017, 13:27

      Юра вчера два 100% момента потащил...Молодца)

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > zlobny_zenitos 4 августа 2017, 21:04

      За ВСЮ жизнь потащил два, а НАСРАЛ ГОРУ и он хороший игрок.... ДЫРКА ДОЛБАНАЯ, а не вратарь!!! Два раза... сыграл...ТЬФУ!!!!

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 4 августа 2017, 13:21

      неожидал такой игры от Зенита!!!

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 4 августа 2017, 12:31

      Лодыгин действительно вчера спас Зенит от полного, позорного разгрома от любительской, деревенской команды.

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 августа 2017, 11:46

      Лодыгину блеснул молодец. Акинфеев 2

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 4 августа 2017, 10:17

      Спартак спартаком а зрители при чем .

      1
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 4 августа 2017, 10:07

      Спас от полного разгрома!

      2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 4 августа 2017, 09:46

      Понятно, что все мысли у игроков и тренерского штаба Зенита были об игре со Спартаком, да и счёт первого матча расслаблял. 2-0 в гостях отличная фора.
      Вот только в таких случаях очень частно и происходят неудачи. Зенит конечно владел преимуществом, а до завершающей стадии игрокам постоянно не хватало сыгранности и концентрации. Лодыгин в этой игре молодец, если бы ни он, то Зенит мог бы уже и завершить выступления в ЛЕ.

      3
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      Рейтинг: +17738

      paracetamol 4 августа 2017, 09:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свин тоже играет в 5 защитников и 2 опорников. Нужно быть осторожными.

      -4
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 4 августа 2017, 09:33

      Мясо как следует покуражится в воскресенье))

      -1
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