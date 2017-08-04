Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!»

4 августа 2017, 07:18
19

Экс-защитник «Зенита» Вячеслав Булавин не удивлен ротацией состава, к которой прибег Роберто Манчини в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегудой» (0:1). Он отметил, что игрокам, вышедшим на поле в этой встрече, явно не хватало сыгранности.

Следующий свой матч «Зенит» проведет в рамках четвертого тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Игра состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

— Как и ожидалось, Манчини произвел ротацию состава. Сыгранности у этих футболистов пока нет, это мы наблюдали на протяжении всего матча. Плюс сказалась определенная недооценка соперника. Посчитали, что раз справились без особых проблем в Израиле, здесь будет еще легче. Команда вышла в таком состоянии и получила логичный результат.

— В первом тайме «Зенит» владел преимуществом.

— Соглашусь, вся инициатива была у хозяев. Но игра развивалась очень медленно. Возможно, это связано с мощной оборонительной линией у команды противника. Они хотели сыграть на контратаках через быстрого Мэвиса Тчиботу. Иногда у них получалось. И когда он оказывался перед Анюковым, возникала опасность. Видимо, тренер «Бней-Иегуда» понимал, что у Саши уже не такие быстрые ноги, поэтому выставил туда своего лидера. Оборону же они максимально укрепили, надеялись не пропустить, что и получилось. Многие фланговые передачи прерывались. Первая же контратака соперника – и выход один на один. Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно! Это был самый запоминающий момент в первом тайме. Со стороны «Зенита» никакой агрессии я не увидел.

— Во втором тайме что-то изменилось?

— Да, стали играть быстрее, наносили удары, хоть и не точные. Но это уже были более осмысленные атаки, пусть и не всегда удачные. А потом опять поймали контратаку в моменте с голом. Анюков великолепно открылся, но центральные полузащитники его не подстраховали: в итоге контратака и гол. Центральные защитники тоже сыграли ненадежно. Ошибка всей команды. Можно списать на концентрацию, ведь нагрузки по ходу игры было не так много. Потом было еще одно фантастическое спасение Лодыгина.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Бней-Иегуда Анюков Александр Лодыгин Юрий Манчини Роберто
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
арейская
1501822423
Конкуренция начала сказываться...
Ответить
сергей николаевич
1501824025
Лодыгин нормальный вратарь
Ответить
Тамхар
1501824155
Ну, на самом деле, он ничем не хуже Акинфеева - чудят оба примерно одинаково.
Ответить
КЭТиК
1501825177
Действительно, спасибо!
Ответить
mialkov
1501826877
В данной ситуации действительно спасибо Лодыгину! Хотя всё равно уверен, что Зенит прошел бы дальше, все-таки уровень сильно разниться.
Ответить
lek!
1501827196
Хорошо что прошли , а еще лучше было бы если выиграли и принесли очки в рейтинг УЕФА.
Ответить
Рулонъ Обоевъ
1501828422
Мясо как следует покуражится в воскресенье))
Ответить
paracetamol
1501829139
Свин тоже играет в 5 защитников и 2 опорников. Нужно быть осторожными.
Ответить
Вадим 1972
1501829190
Понятно, что все мысли у игроков и тренерского штаба Зенита были об игре со Спартаком, да и счёт первого матча расслаблял. 2-0 в гостях отличная фора. Вот только в таких случаях очень частно и происходят неудачи. Зенит конечно владел преимуществом, а до завершающей стадии игрокам постоянно не хватало сыгранности и концентрации. Лодыгин в этой игре молодец, если бы ни он, то Зенит мог бы уже и завершить выступления в ЛЕ.
Ответить
Виталий1
1501839113
Лодыгин действительно вчера спас Зенит от полного, позорного разгрома от любительской, деревенской команды.
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
Генич прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
6
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+