Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!»

Экс-защитник «Зенита» Вячеслав Булавин не удивлен ротацией состава, к которой прибег Роберто Манчини в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегудой» (0:1). Он отметил, что игрокам, вышедшим на поле в этой встрече, явно не хватало сыгранности.

Следующий свой матч «Зенит» проведет в рамках четвертого тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Игра состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

— Как и ожидалось, Манчини произвел ротацию состава. Сыгранности у этих футболистов пока нет, это мы наблюдали на протяжении всего матча. Плюс сказалась определенная недооценка соперника. Посчитали, что раз справились без особых проблем в Израиле, здесь будет еще легче. Команда вышла в таком состоянии и получила логичный результат.

— В первом тайме «Зенит» владел преимуществом.

— Соглашусь, вся инициатива была у хозяев. Но игра развивалась очень медленно. Возможно, это связано с мощной оборонительной линией у команды противника. Они хотели сыграть на контратаках через быстрого Мэвиса Тчиботу. Иногда у них получалось. И когда он оказывался перед Анюковым, возникала опасность. Видимо, тренер «Бней-Иегуда» понимал, что у Саши уже не такие быстрые ноги, поэтому выставил туда своего лидера. Оборону же они максимально укрепили, надеялись не пропустить, что и получилось. Многие фланговые передачи прерывались. Первая же контратака соперника – и выход один на один. Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно! Это был самый запоминающий момент в первом тайме. Со стороны «Зенита» никакой агрессии я не увидел.

— Во втором тайме что-то изменилось?

— Да, стали играть быстрее, наносили удары, хоть и не точные. Но это уже были более осмысленные атаки, пусть и не всегда удачные. А потом опять поймали контратаку в моменте с голом. Анюков великолепно открылся, но центральные полузащитники его не подстраховали: в итоге контратака и гол. Центральные защитники тоже сыграли ненадежно. Ошибка всей команды. Можно списать на концентрацию, ведь нагрузки по ходу игры было не так много. Потом было еще одно фантастическое спасение Лодыгина.