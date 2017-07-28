Капитан «Бней-Иегуды» пообещал вылететь из Лиги Европы достойно

Капитан «Бней-Иегуды» Ицик Азуз оценил результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом», который закончился со счетом 0:2. Футболист уверен, что у его команды нет шансов на выход в следующий круг турнира.

«Думаю, тактически мы в основном выполнили установку. Быть может, нам не хватило спортивной наглости, чтобы попытаться перехватить инициативу. Хотя в противостоянии с клубом уровня «Зенита», думаю, это было бы не совсем реально.

Скорее всего, на следующей неделе завершим выступление в Лиги Европы. Но постараемся сделать это достойно», – признался Азуз.

Напомним, что ответная встреча «Зенита» с «Бней-Иегудой» состоится в следующий четверг.