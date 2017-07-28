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  • Капитан «Бней-Иегуды» пообещал вылететь из Лиги Европы достойно

Капитан «Бней-Иегуды» пообещал вылететь из Лиги Европы достойно

28 июля 2017, 08:06
10

Капитан «Бней-Иегуды» Ицик Азуз оценил результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом», который закончился со счетом 0:2. Футболист уверен, что у его команды нет шансов на выход в следующий круг турнира.

«Думаю, тактически мы в основном выполнили установку. Быть может, нам не хватило спортивной наглости, чтобы попытаться перехватить инициативу. Хотя в противостоянии с клубом уровня «Зенита», думаю, это было бы не совсем реально.

Скорее всего, на следующей неделе завершим выступление в Лиги Европы. Но постараемся сделать это достойно», – признался Азуз.

Напомним, что ответная встреча «Зенита» с «Бней-Иегудой» состоится в следующий четверг.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Бней-Иегуда Зенит Азуз Ицик
Комментарии (10)
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la verdad
1501219312
Капитан "Пней Иуды" :) Уже смешно :)
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alex1951
1501221998
Изя,дорогой, просто вам не повезло с жеребьевкой, ибо Зенит в России - икона! А икона это святое,им проигрывать ну никак ,не в жилу...
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КЭТиК
1501222608
Пусть просто проиграют с любым счетом.
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neveldomha
1501225725
Перенесите матч на субботу и откажитесь от игры по религиозным основаниям.
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Igor Belousov
1501226026
в питере 0:4 И ВСЕ ДОСТОЙНО
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BRO_football
1501228525
0:1 или 1:2 будет достойным счётом.
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Tajik-za Zenit
1501229771
Ну в Спб будет достойный разгром
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TY13R
1501229829
не повезло просто со жребием))
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сергей николаевич
1501230717
да всё норм будет, могут в Питере и выиграть
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