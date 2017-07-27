Астафьев предрекает сложный матч для «Зенита» в Израиле

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Максим Астафьев полагает, что, несмотря на разницу в классе, его бывший клуб будет испытывать проблемы в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды».

«С минимальным счетом «Зенит» выиграет. У петербуржцев длинная скамейка, все игроки хотят проявить себя. Футболистам, сидевшим на замене в чемпионате России, наверняка дадут шанс, который они постараются использовать», – говорит Астафьев изданию «Спорт день за днем».

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча в Тель-Авиве.