Иванович: «Зенит» добился нужного преимущества»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович отметил поддержку болельщиков в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы в Тель-Авиве с местным клубом «Бней-Иегуда», который закончился победой россиян со счетом 2:0. По словам футболиста, он был приятно удивлен количеством болельщиков.

Напомним, что ответная встреча состоится в следующий четверг.

— Удивительно, что столько болельщиков «Зенита» пришли на игру в Израиле?

— Хочу их поблагодарить за поддержку, потому что всегда приятно играть там, где есть наши болельщики.

— Много ли сил отобрала эта победа?

— Важно, что мы сумели выиграть. Второй гол особенно важен, конечно. В ответной игре ни в коем случае нельзя расслабляться, но мы добились преимущества и теперь сконцентрируемся на следующей игре.

— «Зенит» впервые будет играть на «Петровском» как гостевая команда. Какие ощущения?

— Думаю, ребята, которые дольше находятся в команде, чем я, чувствуют «Петровский» родным стадионом. Я лично чувствую себя как дома на стадионе «Санкт-Петербург». Будет интересно!

— Вы ждете матча со «Спартаком»?

— Ну, еще долго — у нас две игры впереди.

— Стоит особняком?

— Конечно, это большая игра, но мы будем думать о каждой следующей.

— На «Тосно» удастся быстро переключиться?

— Да, мы должны быстро восстановиться, переключиться. Будет точно непросто, поскольку «Тосно» уступил в первых двух матчах.