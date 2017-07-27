Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» откроет евросезон выездным матчем с «Бней-Иегудой»

«Зенит» откроет евросезон выездным матчем с «Бней-Иегудой»

27 июля 2017, 19:28
29

В четверг, 27 июля, «Зенит» на выезде проведет свой первый матч Лиги Европы против израильской команды «Бней-Иегуда». Россияне отправились на эту встречу в полной боевой готовности, о чем заявил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бней-Иегуда» – «Зенит». Начало в 20:30, не пропустите!

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Бней-Иегуда Зенит
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1501143125
Только победа. (Спартач)
Ответить
Рулонъ Обоевъ
1501143761
Бня натянет
Ответить
Tajik-za Zenit
1501144242
Надо как армейцы евро сезон с победы начинать
Ответить
Тазит
1501150404
Зенит - Бей Иуду
Ответить
Pablo845
1501155165
Просто обязаны выиграть
Ответить
Den Bull
1501155576
Удачи!
Ответить
EcioAuditore
1501158589
Хоть и болельщик ЦСКА, Зениту удачи желаю в ерокубках надо болеть за наши команды.
Ответить
xLINDAx
1501159340
Победы и содержательной игры!
Ответить
insider_retro
1501161289
Подана бомбовая информация, доселе неизвестная.... Зато из 3-х абзацев один посвящен сногсшибательной инструкции о оплате трансляции.... Футбол футболом, а бабосики отдельной статьёй.... Команде серьёзного настроя, удачного начала игры и созидательного завершения победного матча!!...
Ответить
DeutschlandUberAlles
1501165510
Вперёд за Россию!
Ответить
Главные новости
Стал известен новый клуб Родри
21:56
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
4
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
54
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
19
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
5
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
4
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+