«Зенит» откроет евросезон выездным матчем с «Бней-Иегудой»

В четверг, 27 июля, «Зенит» на выезде проведет свой первый матч Лиги Европы против израильской команды «Бней-Иегуда». Россияне отправились на эту встречу в полной боевой готовности, о чем заявил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бней-Иегуда» – «Зенит». Начало в 20:30, не пропустите!

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