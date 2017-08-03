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    Жирков: «Стыдно проигрывать «Бней-Иегуде». Будем стараться победить «Спартак»

    Футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против израильского «Бней-Иегуды» (0:1). Игроку немного не по себе, что его клуб уступил такой команде.

    «Плохо проигрывать при своих болельщиках, тем более что сегодня стадион был практически заполнен. У нас было много неточных передач, из-за этого получали контратаки. Так нам и забили. Они играли на атаках, старались забить второй мяч.

    У соперника был момент после гола, который он вполне мог реализовать. У нас тоже были атаки, но что-то не получалось уже на завершающей стадии. Предстоит еще много игр, будем набирать очки для рейтинга УЕФА.

    Не стыдно ли, что уступили такому сопернику? Немного. Плохо проигрывать перед такой игрой, но будем стараться победить в воскресенье. «Спартак» в матче с «Краснодаром» показал неплохой футбол», – говорит игрок.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Бней-Иегуда».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2017 22:53
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 августа 2017, 17:56

      А тут обосrались
      Потому что не старались?
      Профессионал? Онал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 4 августа 2017, 13:17

      Я думаю просто вчера Манчини проверил, кого из игроков окончательно на выход и не подпускать к старту! Понравился Лодыгин, Нобоа, Полоз и Терентьев. Эрнани дно, не понимаю кто купил его за 8 лямов и как его просматривали?

      1
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 4 августа 2017, 06:38

      играйте в ничью

      -1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 4 августа 2017, 03:23

      А мне так показалось, что ни фига и не стыдно. У всех на лбу, включая Манчини, написано: ой, Спартак предстоит..

      0
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      ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > docndoc 4 августа 2017, 07:08

      Это мы вам гарантируем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      TRELL 4 августа 2017, 01:08

      Всё нормально! Играли лавочники;) Был на стадионе,45 тысяч человек пришло на какую-то бней! Атмосфера просто класс,было видно,что игра проходная. Спартак разорвём... Вперёд Зенит,вперёд за Питер!

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 августа 2017, 00:35

      С начало научитесь играть,чтобы Спартак обыграть!Вперед Спартак!

      1
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      Рейтинг: +17738

      paracetamol 4 августа 2017, 00:27

      В первом тайме вышли как первоклашки: ни паса, ни удара! Ну и с одним ЦЗ - с Нету. Может это и подвело. Юрка Лодыгин молодец - потянул два, что Акинфею и не снились. Эквадорца - в основу, сильный хав. Остальные, вместе с Дзюбой, пусть лавку полируют.

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 4 августа 2017, 00:07

      ...постараемся скорее забыть этот позорный результат и показать все лучшее во встрече со Спартаком !..

      5
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      Рейтинг: +3795

      serppion > 1bear 4 августа 2017, 06:27

      Я хоть и не болельщик Зенита, соглашусь, результат позорный!

      2
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 3 августа 2017, 23:28

      мда... Позор!!!, а ещё плакали что в ЛЧ не попали, а тут какуй-то Иегуду победить дома не смогли.......

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 августа 2017, 23:13

      Юрий один из немногих, кто сегодня пыхтел в тему.... К сожалению остальные - кто в лес, кто по дрова.... Стыдно, не то слово....

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