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  • Жирков: «Стыдно проигрывать «Бней-Иегуде». Будем стараться победить «Спартак»

Жирков: «Стыдно проигрывать «Бней-Иегуде». Будем стараться победить «Спартак»

3 августа 2017, 22:53
23

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против израильского «Бней-Иегуды» (0:1). Игроку немного не по себе, что его клуб уступил такой команде.

«Плохо проигрывать при своих болельщиках, тем более что сегодня стадион был практически заполнен. У нас было много неточных передач, из-за этого получали контратаки. Так нам и забили. Они играли на атаках, старались забить второй мяч.

У соперника был момент после гола, который он вполне мог реализовать. У нас тоже были атаки, но что-то не получалось уже на завершающей стадии. Предстоит еще много игр, будем набирать очки для рейтинга УЕФА.

Не стыдно ли, что уступили такому сопернику? Немного. Плохо проигрывать перед такой игрой, но будем стараться победить в воскресенье. «Спартак» в матче с «Краснодаром» показал неплохой футбол», – говорит игрок.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Бней-Иегуда».

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Бней-Иегуда Жирков Юрий
Комментарии (23)
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DZHEK_VOROBEY1987
1501790423
Юрок то побаивается Спартака.
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Gullit 76
1501790565
С такой "игрой" вы и сборную колхоза не обыграете." Немного стыдно" - Много надо думать в следующем круге будет?
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vitvik
1501790966
Чего там стыдного? Можно было смело вылететь из Лиги Европы ради сохранения сил перед встречей с Главным соперником!
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SPARTAK 85
1501791147
Было бы интересно доп время посмотреть. Вытащил бы матч Зенит или нет.
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raritet
1501791196
Юра, не беспокойся, Манчини хотел сделать подарок болелам Спартака в предверии дерби и думаю, судя по комментариям из столицы , подарок по душе спартаковским .
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insider_retro
1501791202
Юрий один из немногих, кто сегодня пыхтел в тему.... К сожалению остальные - кто в лес, кто по дрова.... Стыдно, не то слово....
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ПаХан638
1501792121
мда... Позор!!!, а ещё плакали что в ЛЧ не попали, а тут какуй-то Иегуду победить дома не смогли.......
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1bear
1501794476
...постараемся скорее забыть этот позорный результат и показать все лучшее во встрече со Спартаком !..
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Бугимен
1501796112
С начало научитесь играть,чтобы Спартак обыграть!Вперед Спартак!
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TRELL
1501798084
Всё нормально! Играли лавочники;) Был на стадионе,45 тысяч человек пришло на какую-то бней! Атмосфера просто класс,было видно,что игра проходная. Спартак разорвём... Вперёд Зенит,вперёд за Питер!
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