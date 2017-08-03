Жирков: «Стыдно проигрывать «Бней-Иегуде». Будем стараться победить «Спартак»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против израильского «Бней-Иегуды» (0:1). Игроку немного не по себе, что его клуб уступил такой команде.

«Плохо проигрывать при своих болельщиках, тем более что сегодня стадион был практически заполнен. У нас было много неточных передач, из-за этого получали контратаки. Так нам и забили. Они играли на атаках, старались забить второй мяч.

У соперника был момент после гола, который он вполне мог реализовать. У нас тоже были атаки, но что-то не получалось уже на завершающей стадии. Предстоит еще много игр, будем набирать очки для рейтинга УЕФА.

Не стыдно ли, что уступили такому сопернику? Немного. Плохо проигрывать перед такой игрой, но будем стараться победить в воскресенье. «Спартак» в матче с «Краснодаром» показал неплохой футбол», – говорит игрок.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Бней-Иегуда».