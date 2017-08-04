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  • Лодыгин: «Такое ощущение, что некрасиво прошли «Бней-Иегуду»

Лодыгин: «Такое ощущение, что некрасиво прошли «Бней-Иегуду»

4 августа 2017, 00:41
11

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился наблюдениями от ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды». Напомним, что петербургский клуб потерпел в этой встрече поражение со счетом 0:1, но по сумме двух игр пробился в следующий квалификационный раунд турнира.

«Не знаю, я бы сказал, что тяжелые эмоции. Для меня это вообще был первый матч на этом стадионе. Особые чувства.

Я бы не сказал, что показали хорошую игру. Простой пас в пять метров — и мы ошибаемся. Главное, мы прошли, но остается такое ощущение, что некрасиво прошли. Надо было как-то увереннее. Не особо какое-то удовольствие от результата.

Получил ли какое-то вообще удовольствие? Ну, получил от болельщиков и своей игры. Причины ошибок в обороне: выход один на один — раз момент, второй — тоже был заброс. Может, что-то не выполняли в задании на поле. Но, при всем уважении к сопернику, не должно было быть так.

Что касается жеребьевки, то посмотрю ее. Мое будущее? Как вы видите, я здесь», – сказал Лодыгин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Зенит Бней-Иегуда Лодыгин Юрий
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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insider_retro
1501797045
Эх, Юрий Владимирович.... Какая-то витиеватая фраза про некрасивый проход и особое удовольствие от игры, а по сути такая ж..а!... Сам молодец, сегодня выручил и клуб и остатки престижа!!...
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Дядя Серёжа
1501811436
Пусть зенитовцы оценивают...
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1501814601
Скажи короче: мы обосрались. Учись у Слуцкого.
Ответить
bolela_16
1501818006
суперэкономная победа...
Ответить
Ще Гевара
1501824039
С такой игрой в следующем туре может выйти неловкость.
Ответить
paracetamol
1501829367
Юра супер! Зенит играл с одним ЦЗ.
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T 72
1501831496
Главное прошли,теперь работа над ошибками
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Виталий1
1501839195
Молодец! Тут уж ничего не скажешь! Спас.
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zlobny_zenitos
1501847590
Правильные ощущения! Пусть Манчини думает! А к тебе вопросов вчера не было!
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