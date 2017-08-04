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    Лодыгин: «Такое ощущение, что некрасиво прошли «Бней-Иегуду»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился наблюдениями от ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды». Напомним, что петербургский клуб потерпел в этой встрече поражение со счетом 0:1, но по сумме двух игр пробился в следующий квалификационный раунд турнира.

    «Не знаю, я бы сказал, что тяжелые эмоции. Для меня это вообще был первый матч на этом стадионе. Особые чувства.

    Я бы не сказал, что показали хорошую игру. Простой пас в пять метров — и мы ошибаемся. Главное, мы прошли, но остается такое ощущение, что некрасиво прошли. Надо было как-то увереннее. Не особо какое-то удовольствие от результата.

    Получил ли какое-то вообще удовольствие? Ну, получил от болельщиков и своей игры. Причины ошибок в обороне: выход один на один — раз момент, второй — тоже был заброс. Может, что-то не выполняли в задании на поле. Но, при всем уважении к сопернику, не должно было быть так.

    Что касается жеребьевки, то посмотрю ее. Мое будущее? Как вы видите, я здесь», – сказал Лодыгин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2017 00:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 4 августа 2017, 14:53

      Правильные ощущения! Пусть Манчини думает! А к тебе вопросов вчера не было!

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 4 августа 2017, 12:33

      Молодец! Тут уж ничего не скажешь! Спас.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 4 августа 2017, 10:24

      Главное прошли,теперь работа над ошибками

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17738

      paracetamol 4 августа 2017, 09:49

      Юра супер! Зенит играл с одним ЦЗ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 4 августа 2017, 08:20

      С такой игрой в следующем туре может выйти неловкость.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 августа 2017, 06:40

      суперэкономная победа...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 августа 2017, 05:43

      Скажи короче: мы обосрались. Учись у Слуцкого.

      8
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Одинокий волк Маквейд 4 августа 2017, 12:43

      они хотя бы прошли, а вот вы, видимо, быстро забываете свои обсеры, судя по таким комментариям..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 4 августа 2017, 04:50

      Пусть зенитовцы оценивают...

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 августа 2017, 00:50

      Эх, Юрий Владимирович....
      Какая-то витиеватая фраза про некрасивый проход и особое удовольствие от игры, а по сути такая ж..а!...
      Сам молодец, сегодня выручил и клуб и остатки престижа!!...

      7
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > insider_retro 4 августа 2017, 02:39

      Политика клуба изначально рассчитана на игру на несколько фронтов..посмотрим как получится..тут был запас..да и соперник "слаб"..Лодыгин ещё и спасал..поражение - это позор, но пока игра на 3 состава работает..

      3
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