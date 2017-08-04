Лодыгин: «Такое ощущение, что некрасиво прошли «Бней-Иегуду»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился наблюдениями от ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды». Напомним, что петербургский клуб потерпел в этой встрече поражение со счетом 0:1, но по сумме двух игр пробился в следующий квалификационный раунд турнира.

«Не знаю, я бы сказал, что тяжелые эмоции. Для меня это вообще был первый матч на этом стадионе. Особые чувства.

Я бы не сказал, что показали хорошую игру. Простой пас в пять метров — и мы ошибаемся. Главное, мы прошли, но остается такое ощущение, что некрасиво прошли. Надо было как-то увереннее. Не особо какое-то удовольствие от результата.

Получил ли какое-то вообще удовольствие? Ну, получил от болельщиков и своей игры. Причины ошибок в обороне: выход один на один — раз момент, второй — тоже был заброс. Может, что-то не выполняли в задании на поле. Но, при всем уважении к сопернику, не должно было быть так.

Что касается жеребьевки, то посмотрю ее. Мое будущее? Как вы видите, я здесь», – сказал Лодыгин.