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  • Кокорин: «Может быть, не до конца воспринимали «Бней-Иегуду» всерьез»

Кокорин: «Может быть, не до конца воспринимали «Бней-Иегуду» всерьез»

4 августа 2017, 00:01
22

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после поражения от «Бней-Иегуды» (0:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы допустил, что его команда могла недооценить соперника. При этом российский форвард отметил, что сине-бело-голубые должны были обыгрывать клуб из Израиля.

– Какие эмоции?

– Эмоции двоякие: с одной стороны, прошли дальше, с другой – уступили дома сопернику, которому нельзя проигрывать.

– Почему проиграли?

– Тяжело сказать, почему. Может быть, не до конца воспринимали их всерьез, держали в уме первую игру, думали, что матч дастся легче...

– Команда выглядела не очень сыгранной – многие футболисты появились на поле впервые.

– Состав почти весь поменялся, но этого соперника надо было обыгрывать в любом случае.

– В конце боязни за результат не было?

– Не было боязно. Но был неприятный момент, они могли перевести игру в дополнительное время. Хорошо, что удержали.

– Может быть сказалось то, что впереди матч со «Спартаком»?

– На самом деле, нет. У нас был тяжелый график, все могло сыграть роль.

– Ваш выход на поле был плановым, чтобы получить практику перед «Спартаком»?

– Это у тренера спросите.

– Манчини вам ничего не говорил?

– Нет.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Бней-Иегуда Кокорин Александр
Комментарии (22)
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Мутный Рай
1501794347
Может вы играть не умеете ?
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compka
1501794741
Трансфермаркт: Зенит - 126,70 миллионов евро. Бней-Йегуда - 4,40 миллионов евро
Ответить
APchelov
1501794898
Манчини дал шанс тем, на кого не рассчитывает. Теперь шансы дзюбы, эрнани и некоторых других практически нулевые
Ответить
Тамхар
1501795321
От вы, блин, балбесы! Удержали они... У Манчини, верно, язык отнялся от такой игры.
Ответить
Тазит
1501795383
Для вас футбол ремесло, работа... А должен быть страстью! Да и зажрались вы к тому же...
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insider_retro
1501795967
Ну, дают!!... "...не до конца воспринимали их всерьез..." А когда до конца осталоись минуты, то всё стало ясно.... Нашим свойственны крайности.... На серьёзные клубы выходят с трясущимися коленями, а остальных готовы шапками закидать... Беда...
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serppion
1501816928
Какой умник Здюбу в основу поставил?!
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Дядя Серёжа
1501819450
Не, серьёзные мужики не могли Иуду принять несерьёзно, с ихней стороны это было бы очень несерьёзно, это я вам серьёзно говорю.
Ответить
Сильвербой
1501827710
Нет, это уровень ваш такой!!!
Ответить
Рулонъ Обоевъ
1501828265
Кокорин: «Может быть, я мудак, а наша команда гавно?!»
Ответить
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