Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорин: «Может быть, не до конца воспринимали «Бней-Иегуду» всерьез»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после поражения от «Бней-Иегуды» (0:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы допустил, что его команда могла недооценить соперника. При этом российский форвард отметил, что сине-бело-голубые должны были обыгрывать клуб из Израиля.

    – Какие эмоции?

    – Эмоции двоякие: с одной стороны, прошли дальше, с другой – уступили дома сопернику, которому нельзя проигрывать.

    – Почему проиграли?

    – Тяжело сказать, почему. Может быть, не до конца воспринимали их всерьез, держали в уме первую игру, думали, что матч дастся легче...

    – Команда выглядела не очень сыгранной – многие футболисты появились на поле впервые.

    – Состав почти весь поменялся, но этого соперника надо было обыгрывать в любом случае.

    – В конце боязни за результат не было?

    – Не было боязно. Но был неприятный момент, они могли перевести игру в дополнительное время. Хорошо, что удержали.

    – Может быть сказалось то, что впереди матч со «Спартаком»?

    – На самом деле, нет. У нас был тяжелый график, все могло сыграть роль.

    – Ваш выход на поле был плановым, чтобы получить практику перед «Спартаком»?

    – Это у тренера спросите.

    – Манчини вам ничего не говорил?

    – Нет.

    Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2017 00:01
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 4 августа 2017, 12:34

      Мне вчера все 90 минут казалось, что как раз Ягода не воспринимает Зенит всерьёз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2017, 12:01

      Манчини говорит недооценки соперника не было, а у игроков видимо по другому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 4 августа 2017, 09:37

      Профессионал это тот, кто не опускается ниже профессионального уровня. У Зенита с этим, ну совсем хреново...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 4 августа 2017, 09:31

      Кокорин: «Может быть, я мудак, а наша команда гавно?!»

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 августа 2017, 09:21

      Нет, это уровень ваш такой!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      КонтриК 4 августа 2017, 09:12

      И это говорит профессионал, который в неделю получает как я за всю жизнь..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 4 августа 2017, 07:04

      Не, серьёзные мужики не могли Иуду принять несерьёзно, с ихней стороны это было бы очень несерьёзно, это я вам серьёзно говорю.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 4 августа 2017, 06:22

      Какой умник Здюбу в основу поставил?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 4 августа 2017, 04:56

      Вряд ли в игре команды думают про рейтинг, но срамновато как то.
      Опять же лишний мандраж перед Спартаком. Хорошо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      valeriya_yakovlevaa 4 августа 2017, 01:37

      главное прошли











      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11