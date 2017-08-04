Кокорин: «Может быть, не до конца воспринимали «Бней-Иегуду» всерьез»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после поражения от «Бней-Иегуды» (0:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы допустил, что его команда могла недооценить соперника. При этом российский форвард отметил, что сине-бело-голубые должны были обыгрывать клуб из Израиля.

– Какие эмоции?

– Эмоции двоякие: с одной стороны, прошли дальше, с другой – уступили дома сопернику, которому нельзя проигрывать.

– Почему проиграли?

– Тяжело сказать, почему. Может быть, не до конца воспринимали их всерьез, держали в уме первую игру, думали, что матч дастся легче...

– Команда выглядела не очень сыгранной – многие футболисты появились на поле впервые.

– Состав почти весь поменялся, но этого соперника надо было обыгрывать в любом случае.

– В конце боязни за результат не было?

– Не было боязно. Но был неприятный момент, они могли перевести игру в дополнительное время. Хорошо, что удержали.

– Может быть сказалось то, что впереди матч со «Спартаком»?

– На самом деле, нет. У нас был тяжелый график, все могло сыграть роль.

– Ваш выход на поле был плановым, чтобы получить практику перед «Спартаком»?

– Это у тренера спросите.

– Манчини вам ничего не говорил?

– Нет.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.