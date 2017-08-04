Кокорин: «Может быть, не до конца воспринимали «Бней-Иегуду» всерьез»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после поражения от «Бней-Иегуды» (0:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы допустил, что его команда могла недооценить соперника. При этом российский форвард отметил, что сине-бело-голубые должны были обыгрывать клуб из Израиля.
– Какие эмоции?
– Эмоции двоякие: с одной стороны, прошли дальше, с другой – уступили дома сопернику, которому нельзя проигрывать.
– Почему проиграли?
– Тяжело сказать, почему. Может быть, не до конца воспринимали их всерьез, держали в уме первую игру, думали, что матч дастся легче...
– Команда выглядела не очень сыгранной – многие футболисты появились на поле впервые.
– Состав почти весь поменялся, но этого соперника надо было обыгрывать в любом случае.
– В конце боязни за результат не было?
– Не было боязно. Но был неприятный момент, они могли перевести игру в дополнительное время. Хорошо, что удержали.
– Может быть сказалось то, что впереди матч со «Спартаком»?
– На самом деле, нет. У нас был тяжелый график, все могло сыграть роль.
– Ваш выход на поле был плановым, чтобы получить практику перед «Спартаком»?
– Это у тренера спросите.
– Манчини вам ничего не говорил?
– Нет.
Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.