Терехин: «Пенальти вообще не было, «Спартак» выиграл у «Амкара» за счет судьи»

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился своими впечатлениями от игры 20 тура российской Премьер-лиги «Спартак» - «Амкар» (2:1).

«Пенальти вообще не было, это бред! Это неправильно, зачем такой матч портить? «Амкар» ни в чем не уступал. Где-то чего-то как-то руку положил... До этого тогда и в ворота «Спартака» можно было ставить пенальти. Эта победа - дутая. «Спартак» выиграл не по игре. Думаю, люди, которые немножко разбираются в футболе, будут говорить то же самое. После ЦСКА было столько высказываний, что мы сейчас куда-то чего-то... Ну и чего? За счет судьи выиграли. Бывает, что атакуешь, бьешь по штангам, не забиваешь... А тут - ничего.

Причины такой игры? Не знаю, пусть сами разбираются. Знаю одно - как не было игры до перерыва, так нет ее и сейчас. Натужная победа над «Амкаром» за счет судьи - это бред. «Ростов» в пример: вышли как, извиняюсь, собаки. Спартаковцы же ходили, отдавали какие-то передачи. Не было видно, что люди хотели реабилитироваться после дерби, выйти, загнать «Амкар». Ничего - спасибо судье. Сейчас будут рассказывать, что пенальти был правильный, но я про игру говорю. Счет не по игре. Совершенно равная игра», - заявил Терехин.