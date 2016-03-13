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  • Терехин: «Пенальти вообще не было, «Спартак» выиграл у «Амкара» за счет судьи»

Терехин: «Пенальти вообще не было, «Спартак» выиграл у «Амкара» за счет судьи»

13 марта 2016, 14:44
11

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился своими впечатлениями от игры 20 тура российской Премьер-лиги «Спартак» - «Амкар» (2:1).

«Пенальти вообще не было, это бред! Это неправильно, зачем такой матч портить? «Амкар» ни в чем не уступал. Где-то чего-то как-то руку положил... До этого тогда и в ворота «Спартака» можно было ставить пенальти. Эта победа - дутая. «Спартак» выиграл не по игре. Думаю, люди, которые немножко разбираются в футболе, будут говорить то же самое. После ЦСКА было столько высказываний, что мы сейчас куда-то чего-то... Ну и чего? За счет судьи выиграли. Бывает, что атакуешь, бьешь по штангам, не забиваешь... А тут - ничего.

Причины такой игры? Не знаю, пусть сами разбираются. Знаю одно - как не было игры до перерыва, так нет ее и сейчас. Натужная победа над «Амкаром» за счет судьи - это бред. «Ростов» в пример: вышли как, извиняюсь, собаки. Спартаковцы же ходили, отдавали какие-то передачи. Не было видно, что люди хотели реабилитироваться после дерби, выйти, загнать «Амкар». Ничего - спасибо судье. Сейчас будут рассказывать, что пенальти был правильный, но я про игру говорю. Счет не по игре. Совершенно равная игра», - заявил Терехин.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Терехин Олег
Комментарии (11)
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Татошка
1457872866
главная загадка рфпл , как при отвратительной игре спартака , он набирает очки и занимает высокие места
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slavа0508
1457873239
Ну если держать игрока в штрафной еоторому отдают пас не пенальти то за что тогда довать пенальти??????
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REDWHITE_
1457878380
Вот только вью алкаша здесь и не хватало))) Он за стакан портвейна, что хочешь скажет.
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Apocalypse
1457881504
Привет, куда-то чего-то!
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Диктор
1457882487
Вот интересно если в твою бытность тебя бы так за шею обняли и тянули бы назад,ты как бы говорил о пенальти,наверно встал бы и честно признался бы-нет нет нет,это разве нарушение,не ставьте им пендаль.Фуфло ты а не футболист.
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subbotaspartak
1457885628
Победа конечно неожиданна, много пеналек не за что, много не назначают, но это футбол, а не балет
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Aztec58
1457895419
Терёхин? Это который опу рвал за ФК Терек им. Кадырова А.?
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sir_Alex
1457960691
"Где-то чего-то как-то руку положил..." - полную хрень несёт бывший нападающий!
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BANNIKOV1970
1457963009
Глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов прокомментировал:Это пенальти, арбитр принял верное решение. Ты кто Терёхин ???
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proеzd2
1457970672
не понятно за шо он говорит.
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