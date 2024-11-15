Терехин: «Если Бруней забьет гол, то это будет смех!»

Бывший нападающий «Сокола», «Динамо», «Локомотива» и сборной России Олег Терeхин высказался о сегодняшнем товарищеском матче национальной команды с Брунеем.

«Буду даже присутствовать на этом матче. Это экзотика. В Краснодаре много людей придeт посмотреть матч, но придут именно на сборную России. Бруней мы не знаем, но наша сборная должна играть.

Сборная России забьeт пять-шесть мячей. Если Бруней забьeт гол нашей сборной, то это будет смех!

Писали, что не все их основные футболисты смогли прилететь из-за проблем с документами? Это я уже изначально понимал. Сначала говорили, что приедет молодeжь, а сейчас приедут какие-то рыбаки.

Ну, что сделаешь. Что есть, то есть. Если РФС сделал этот матч, значит, всe правильно. Думаю, РФС не разорились из-за оплаты этого матча», – сказал Терeхин.

Игра в Краснодаре начнется в 19:00 мск.

Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, Россия – 34-е.

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