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    Терехин: «Если Бруней забьет гол, то это будет смех!»

    Бывший нападающий «Сокола», «Динамо», «Локомотива» и сборной России Олег Терeхин высказался о сегодняшнем товарищеском матче национальной команды с Брунеем.

    «Буду даже присутствовать на этом матче. Это экзотика. В Краснодаре много людей придeт посмотреть матч, но придут именно на сборную России. Бруней мы не знаем, но наша сборная должна играть.

    Сборная России забьeт пять-шесть мячей. Если Бруней забьeт гол нашей сборной, то это будет смех!

    Писали, что не все их основные футболисты смогли прилететь из-за проблем с документами? Это я уже изначально понимал. Сначала говорили, что приедет молодeжь, а сейчас приедут какие-то рыбаки.

    Ну, что сделаешь. Что есть, то есть. Если РФС сделал этот матч, значит, всe правильно. Думаю, РФС не разорились из-за оплаты этого матча», – сказал Терeхин.

    • Игра в Краснодаре начнется в 19:00 мск.
    • Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, Россия – 34-е.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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