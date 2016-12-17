Терехин: «Для чемпионской гонки у «Спартака» скамеечка маловата»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин выразил мнение, что «Спартаку» требуется усиление, чтобы продолжать борьбу за чемпионство в РФПЛ. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

– Объективно «Спартаку», дабы оставаться лидером, во втором круге нужно усиление? Или же их состав и так вполне неплох для этого?

– Думаю, что усиление им нужно. Плюс сейчас они, наверное, ряд игроков освободят. Мы сейчас читаем о том, что Попов хочет уйти, Мельгарехо «Спартак» хочет продать. Команде нужны будут новые игроки. Сейчас пишут, что с какими-то ребятами из Европы идут переговоры – конечно же, «Спартаку» нужно еще брать игроков. Для чемпионской гонки у них скамеечка маловата. Им нужны люди.