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    Терехин сказал, сколько голов забьет Смолов в «Краснодаре»

    Бывший нападающий «Кубани», краснодарского «Динамо» и московского «Динамо» Олег Терехин высказался о будущем форварда Федора Смолова. 19 июня было объявлено о трансфере 34-летнего игрока из московского «Динамо» в «Краснодар».

    – Смолов оказался не нужен «Динамо», но востребован в «Краснодаре». Вас это не удивило?

    – Почему не нужен «Динамо»? Может он и был нужен, но не сошлись по новому контракту, а «Краснодар» предложил лучшие финансовые условия.

    – В «Динамо» Смолов выходил на замену. Как вы думаете, в «Краснодаре» он сможет вытеснить Джона Кордобу из состава?

    – Смолов и Кордоба – разноплановые игроки. Кордоба – центральный нападающий, Федор может и под Кордобой сыграть. Возможно, они вместе будут играть. Мусаев придумает схему, впишет Смолова.

    – Сколько голов должен забить Смолов, чтобы его переход в «Краснодар» признали удачным?

    Думаю, голов 10 он точно забьет. Если в «Краснодаре» все по чуть-чуть забьют, то команда снова будет претендентом на чемпионство.

    – У Смолова контракт с «Краснодаром» на один год. Допускаете, что после окончания этого соглашения Смолов завершит карьеру?

    – Да не думаю так. Что в паспорт смотреть... Он молодой еще. Ему 34 года, еще играть и играть. Смолову заканчивать не надо. Таких футболистов, как он, мало осталось.

    • Смолов перешел в «Краснодар» свободным агентом и подписал контракт до лета 2025 года.
    • В прошлом сезоне он провел 34 матча, забил 6 голов, отдал 4 передачи.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (1)
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    БАЗАРА НЕТ
    1718871205
    Мимо) может пару голов и закатит)
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