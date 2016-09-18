Терехин: «Локомотив» не с «Реалом» играл, а с «Уфой». Уж ее-то хотя бы должны были перебегать»

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин выразил мнение, что московский клуб обязан был побеждать в матче 7-го тура РФПЛ против «Уфы». Напомним, в данной встрече железнодорожники уступили со счетом 0:1.

– Они играли не с мадридским «Реалом», а с «Уфой»! Уж ее-то хотя бы должны были перебегать. Игра же в принципе была равной, а такого быть не должно: это «Уфа», играет в Москве. «Локомотив» дома обязан обыгрывать эту команду, если он на что-то сейчас претендует.

– Как это изменить?

– Если бы кто-то знал точный рецепт. Наверное, только Юрий Павлович как главный тренер его знает: что и как нужно сделать. А так, со стороны этого не знает никто.