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    Терехин: «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок»

    Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин остался доволен качеством игры команды во встрече первого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», которая закончилась со счетом 2:2.

    «Игра «Динамо» оставила хорошее впечатление. Да, «Спартак» в первом тайме забил два мяча, но второй – из вне игры. И неплохих подходов к воротам у «Динамо», считаю, было все же больше. Были проблемы с завершением атак, но подходы-то были.

    Игроки – молодцы, и если бы они забили первыми, то, возможно, все сложилось по-другому. Динамовцы, тем не менее, после двух пропущенных мячей рук не опустили, играли спокойно, в свой футбол. Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок.

    И что интересно, футболисты «Спартака», по сравнению с матчем за Суперкубок России с «Локомотивом», сегодня во втором тайме совсем плохо выглядели. Мне показалось, что игрокам не хватило физической готовности. А «Динамо» во втором тайме сыграло хорошо. И если бы еще в команде были нападающие более высокого класса, чем Бечирай – при всем уважении к нему... Не хотелось бы выделять кого-то из футболистов отдельно – сегодня вся команда сыграла здорово», – сказал Терехин.

    Во втором туре «Спартак» 23 июля в гостях сыграет с «Уфой», «Динамо» примет «Урал».

    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2017 07:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 19 июля 2017, 13:32

      Товарищи смотрите итог матча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 19 июля 2017, 11:56

      Что это чмо ещё рассуждает .Пусть скажут спасибо что отскочили.С таким вагоном перед штрафной как бы не оказаться там откуда прибыли.Суки неудачники.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 > Гладиатор++++=== 19 июля 2017, 13:33

      Лига чемпионов покажет кто неудачник. Хрюшка ты немытая.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 июля 2017, 11:50

      Мда, ты матч смотрел? Динамо по-хорошему отскочило и будь у Спартака задача в первом тайме кровь из носу запихнуть 3 мяча, мы бы это сделали... Не дожали, сами виноваты, ещё и Мельгарехо в концовке по сути привёз голевую атаку своим пофигизмом на ровном месте...

      2
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > ivanthebest 19 июля 2017, 13:34

      Если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой.

      -1
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