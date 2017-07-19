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  • Терехин: «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок»

Терехин: «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок»

19 июля 2017, 07:31
7

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин остался доволен качеством игры команды во встрече первого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», которая закончилась со счетом 2:2.

«Игра «Динамо» оставила хорошее впечатление. Да, «Спартак» в первом тайме забил два мяча, но второй – из вне игры. И неплохих подходов к воротам у «Динамо», считаю, было все же больше. Были проблемы с завершением атак, но подходы-то были.

Игроки – молодцы, и если бы они забили первыми, то, возможно, все сложилось по-другому. Динамовцы, тем не менее, после двух пропущенных мячей рук не опустили, играли спокойно, в свой футбол. Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок.

И что интересно, футболисты «Спартака», по сравнению с матчем за Суперкубок России с «Локомотивом», сегодня во втором тайме совсем плохо выглядели. Мне показалось, что игрокам не хватило физической готовности. А «Динамо» во втором тайме сыграло хорошо. И если бы еще в команде были нападающие более высокого класса, чем Бечирай – при всем уважении к нему... Не хотелось бы выделять кого-то из футболистов отдельно – сегодня вся команда сыграла здорово», – сказал Терехин.

Во втором туре «Спартак» 23 июля в гостях сыграет с «Уфой», «Динамо» примет «Урал».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Терехин Олег
Комментарии (7)
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VVM1964
1500443225
" Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок. " , КРОМЕ КАК ПЕРЕИГРАЛ ВЧИСТУЮ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ .
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ivanthebest
1500454237
Мда, ты матч смотрел? Динамо по-хорошему отскочило и будь у Спартака задача в первом тайме кровь из носу запихнуть 3 мяча, мы бы это сделали... Не дожали, сами виноваты, ещё и Мельгарехо в концовке по сути привёз голевую атаку своим пофигизмом на ровном месте...
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Гладиатор++++===
1500454599
Что это чмо ещё рассуждает .Пусть скажут спасибо что отскочили.С таким вагоном перед штрафной как бы не оказаться там откуда прибыли.Суки неудачники.
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orstho-68
1500460366
Товарищи смотрите итог матча.
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