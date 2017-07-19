Терехин: «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок»

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин остался доволен качеством игры команды во встрече первого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», которая закончилась со счетом 2:2.

«Игра «Динамо» оставила хорошее впечатление. Да, «Спартак» в первом тайме забил два мяча, но второй – из вне игры. И неплохих подходов к воротам у «Динамо», считаю, было все же больше. Были проблемы с завершением атак, но подходы-то были.

Игроки – молодцы, и если бы они забили первыми, то, возможно, все сложилось по-другому. Динамовцы, тем не менее, после двух пропущенных мячей рук не опустили, играли спокойно, в свой футбол. Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок.

И что интересно, футболисты «Спартака», по сравнению с матчем за Суперкубок России с «Локомотивом», сегодня во втором тайме совсем плохо выглядели. Мне показалось, что игрокам не хватило физической готовности. А «Динамо» во втором тайме сыграло хорошо. И если бы еще в команде были нападающие более высокого класса, чем Бечирай – при всем уважении к нему... Не хотелось бы выделять кого-то из футболистов отдельно – сегодня вся команда сыграла здорово», – сказал Терехин.

Во втором туре «Спартак» 23 июля в гостях сыграет с «Уфой», «Динамо» примет «Урал».