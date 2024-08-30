Терехин – о Соболеве в «Зените»: «Где деньги, там и родина»

Олег Терехин прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Соболев в «Зените» – это усиление питерского клуба?

– Это ослабление «Спартака».

– Почему? Соболев же не играл больше месяца.

– Поэтому «Спартак» и не забивал в последних матчах – 0:0 и 0:1. Усиление для питерцев или не усиление? Такое ощущение, что у них там в команде 50 футболистов, а «Зениту» их все мало.

Берут, берут, берут новых игроков – а все равно постоянно дефицит. Там купили, того купили – но три тура прошло, и они попереломались. Тогда еще футболистов надо брать.

– По словам Семака, Кассьерра чуть подседает.

– Написал же Семак, что им большой нападающий нужен. И вот Соболев – российский футболист. Усиление, да, конечно.

– А со стороны болельщиков «Спартака» и «Зенита» какое отношение будет к Соболеву?

– Это нормально, если ты переходишь из одной команды в другую. Ну и что, раз в пределах одной страны?

Это раньше между такими клубами обычно не переходили, а сейчас все проще. Где больше, туда и идешь. Где деньги, там и родина.