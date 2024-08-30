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Терехин – о Соболеве в «Зените»: «Где деньги, там и родина»

30 августа 2024, 20:55
9

Олег Терехин прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Соболев в «Зените» – это усиление питерского клуба?

– Это ослабление «Спартака».

– Почему? Соболев же не играл больше месяца.

– Поэтому «Спартак» и не забивал в последних матчах – 0:0 и 0:1. Усиление для питерцев или не усиление? Такое ощущение, что у них там в команде 50 футболистов, а «Зениту» их все мало.

Берут, берут, берут новых игроков – а все равно постоянно дефицит. Там купили, того купили – но три тура прошло, и они попереломались. Тогда еще футболистов надо брать.

– По словам Семака, Кассьерра чуть подседает.

– Написал же Семак, что им большой нападающий нужен. И вот Соболев – российский футболист. Усиление, да, конечно.

– А со стороны болельщиков «Спартака» и «Зенита» какое отношение будет к Соболеву?

– Это нормально, если ты переходишь из одной команды в другую. Ну и что, раз в пределах одной страны?

Это раньше между такими клубами обычно не переходили, а сейчас все проще. Где больше, туда и идешь. Где деньги, там и родина.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Терехин Олег Соболев Александр
Комментарии (9)
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Админ ресурс
1725041636
Зендид больше угольков предпочитает. А тут соболек захотел Х3 по зп Болотный клуп послушно заплатил Спартаку и собольку. И газпром фонады счастливы
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...уефан
1725041777
...вот только не пойму, зачем понты эти с целованием клубных цветов и символик, вас же никто к этому не принуждает?...
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волчарик
1725041805
Вообще звучит-где родился там и пригодился .А это другой подход ,пиндосовский .
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...уефан
1725041916
..."А где твоя Родина сынок?"(с)...
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biber.ru
1725042495
Ну, хоть родина с маленькой буквы..
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Вомбат
1725046130
Что за эксперт Терехин, что такую чушь публикуют? Это ослабление раздевалки Зенита, а для Спартака наоборот усиление. Соболев был выведен из состава Спартака после провальной игры с Оренбургом, когда ни о каком Зените он и не думал. Просто он не смог вписаться в комбинационную игру, которую ставит в Спартаке Станкович и которая напоминает манеру Бескова. Такая же игра началась и в Зените с приходом Глушенкова. Теперь тот выбыл, и Семак будет возвращаться к игре на столба, в которой у Соболева будет роль Дзюбы. Все довольны и счастливы - болельщики, игроки и тренеры Спартака, что избавились от Соболева, тренеры Зенита, что получили игрока, которого хотели. А на болельщиков Зенита, которым плюнули в душу, всем, как обычно наплевать. Так что
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Max Bobr
1725046886
Отлично сказал
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evgevg13
1725070182
Таковы сейчас реалии жизни: ни чести, ни стыда, ни совести..
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Garrincha58
1725084757
Причём тут родина у футболиста родина одна да и у любого гражданина своей страны, а работа может быть разная и в любом месте лишь бы зарплата человека устраивала тем паче в наше время патриотизмом семью не прокормишь
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