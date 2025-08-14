Экс-игрок «Динамо» – о разгроме команды «Краснодаром»: «Стыд, позор! Нельзя так!»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин высказался о матче FONBET Кубка России, в котором бело-голубые проиграли «Краснодару» (0:4).

«Каким бы ни был состав на матч – основной или нет – но это «Динамо», и оно должно играть с «Краснодаром». Тем более это встреча с чемпионом. Но 0:4 дома – перебор. Просто стыд, позор! Нельзя так! Не могу вспомнить, когда «Динамо» так играло и так проигрывало. Хоть кого ставьте, но ребята должны выходить и самоотверженно биться, – сказал Терехин.