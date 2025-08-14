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Губерниев отреагировал на 0:4 «Динамо» от «Краснодара»

14 августа 2025, 17:30
8

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче «Динамо» – «Краснодар». Команда Валерия Карпина проиграла в игре FONBET Кубка России со счетом 0:4.

Очень ждал, что Валерий Георгиевич (Карпин) обвинит в поражении экспертов «Матч ТВ». Потому что не хватало по‑настоящему истинной причины неудачи. Я думаю, что это на 100% в студии программы «Все на Матч!» эксперты такого наговорили! И наверняка во время предстартовой установки футболисты слушали не Карпина, а кого‑то из наших экспертов. Благо, это можно сделать. После чего возникла путаница и футболисты просто не знали, что делать.

Но если говорить совсем серьезно, то я внимательно наблюдал за этим матчем. Было ощущение, что командой «Динамо» руководит кто‑то другой. Футболисты отдельно, а тренеры отдельно… Так сказать, пока контакт не установлен между футболистами и тренерским штабом. Может быть, это связано с запретом звонков на иностранных мессенджерах, может, им нужно установить проводные телефоны, начать звонить просто… Может, им нужно скачать MAX… Не знаю. В конце концов «морзянка» тоже может помочь! Вот если будут перестукиваться – знаете, тренеры в одной раздевалке, а футболисты в другой – и будут раздаваться «перестуки», то это тоже тяжело для футболистов и тренеров. Это надо азбуку Морзе знать. Но с другой стороны, это выход! Поэтому не сомневаюсь, что коммуникация будет найдена.

Футболистам «Динамо» посоветую больше слушать экспертов «Матч ТВ», потому что хорошие эксперты на канале! Они либо на пороге того, чтобы возглавить блестящие клубы, либо возглавляют блестящие клубы, либо сами по себе являются великолепными знатоками футбола. Потому здесь всe в руках футболистов «Динамо», – сказал Губерниев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
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Desma
1755182752
Такое ощущение, что Димон белочку поймал, но она оказалась не настоящей.........
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andr45
1755182893
«Посоветую больше слушать экспертов «Матч ТВ», потому что хорошие експерты на канале! Они либо на пороге того, чтобы возглавить блестящие клубы, либо возглавляют блестящие клубы» Да уж, Григорян потренировал 11 клубов, Корнеев также имеет богатый опыт советника, Семшов тренеровал такие известные клубы, как «Химик» (Новомосковск) и «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области) и т. д. По сведениям Ивана Капова, что руководство водокачки села Змеюкино одобрило идею пригласить их на тренерскую работу в команду.
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Cleaner
1755188595
Губерниев: - Валера, а я тебе так ВЕРИЛ...)))
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Foxitkuban
1755235134
По всей видимости, Губерниев метит на трон Евгения Петросяна.
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Городовой
1755277489
Губер ваще конченый стал. В себя поверил. При убогом мышлении пытается демонстрировать литературно-аналитические способности. Жопа полная!
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Qachkai
1755312978
А я считаю, что виноват Овечкин. Он сделал первый удар по мячу, поприветствовал Карпина, а Мусаева проигнорировал, проявив неуважение к тренеру чемпиона России. И Мусаев ему этого не простил))
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