Губерниев отреагировал на 0:4 «Динамо» от «Краснодара»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче «Динамо» – «Краснодар». Команда Валерия Карпина проиграла в игре FONBET Кубка России со счетом 0:4.

Очень ждал, что Валерий Георгиевич (Карпин) обвинит в поражении экспертов «Матч ТВ». Потому что не хватало по‑настоящему истинной причины неудачи. Я думаю, что это на 100% в студии программы «Все на Матч!» эксперты такого наговорили! И наверняка во время предстартовой установки футболисты слушали не Карпина, а кого‑то из наших экспертов. Благо, это можно сделать. После чего возникла путаница и футболисты просто не знали, что делать.

Но если говорить совсем серьезно, то я внимательно наблюдал за этим матчем. Было ощущение, что командой «Динамо» руководит кто‑то другой. Футболисты отдельно, а тренеры отдельно… Так сказать, пока контакт не установлен между футболистами и тренерским штабом. Может быть, это связано с запретом звонков на иностранных мессенджерах, может, им нужно установить проводные телефоны, начать звонить просто… Может, им нужно скачать MAX… Не знаю. В конце концов «морзянка» тоже может помочь! Вот если будут перестукиваться – знаете, тренеры в одной раздевалке, а футболисты в другой – и будут раздаваться «перестуки», то это тоже тяжело для футболистов и тренеров. Это надо азбуку Морзе знать. Но с другой стороны, это выход! Поэтому не сомневаюсь, что коммуникация будет найдена.

Футболистам «Динамо» посоветую больше слушать экспертов «Матч ТВ», потому что хорошие эксперты на канале! Они либо на пороге того, чтобы возглавить блестящие клубы, либо возглавляют блестящие клубы, либо сами по себе являются великолепными знатоками футбола. Потому здесь всe в руках футболистов «Динамо», – сказал Губерниев.