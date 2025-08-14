Глебов сказал, кто виноват в разгромном поражении «Динамо» от «Краснодара»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов высказался о поражении команды в матче FONBET Кубка России с «Краснодаром» (0:4).
«0:4 от «Краснодара», потому что сами себе привезли. По сути, нельзя сказать, что что-то не получается, – просто наши глупые ошибки не позволяют набрать очки. Нужно работать, чтобы исправлять ситуацию. Про травмы пусть разговаривают бедные и слабые», – сказал Глебов.
- Дубль у «Краснодара» оформил Казбек Мутаилов, отличившийся на 20-й и 44-й минутах, по одному мячу на счету Густаво Фуртадо (35-я минута) и Эдуарда Сперцяна (88-я).
- После 2-х туров «быки» занимают 2-е место в группе B Пути РПЛ с 3 очками, «Динамо» с 3 баллами идет на 3-й позиции.
Источник: «Чемпионат»