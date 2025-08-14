Введите ваш ник на сайте
Глебов сказал, кто виноват в разгромном поражении «Динамо» от «Краснодара»

Сегодня, 15:13
1

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов высказался о поражении команды в матче FONBET Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

«0:4 от «Краснодара», потому что сами себе привезли. По сути, нельзя сказать, что что-то не получается, – просто наши глупые ошибки не позволяют набрать очки. Нужно работать, чтобы исправлять ситуацию. Про травмы пусть разговаривают бедные и слабые», – сказал Глебов.

  • Дубль у «Краснодара» оформил Казбек Мутаилов, отличившийся на 20-й и 44-й минутах, по одному мячу на счету Густаво Фуртадо (35-я минута) и Эдуарда Сперцяна (88-я).
  • После 2-х туров «быки» занимают 2-е место в группе B Пути РПЛ с 3 очками, «Динамо» с 3 баллами идет на 3-й позиции.

Еще по теме:
Гендиректор «Динамо» извинился перед болельщиками за разгром от «Краснодара» 1
Мусаев заявил, что «Динамо» с Карпиным будет бороться за самые высокие места 1
Экс-игрок «Динамо» – о разгроме команды «Краснодаром»: «Стыд, позор! Нельзя так!» 3
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Краснодар Динамо Глебов Данил
