Мусаев оценил работу Карпина в «Динамо»

Сегодня, 11:31

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о работе главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

– «Динамо» так тяжело вкатывается в сезон. Почему?

– Не знаю, Валерий Георгиевич много работает. Думаю, что проделана большая работа, нужно чуть‑чуть времени, чтобы адаптироваться. Ребята тоже привыкнут, может, нагрузки будут чуть ниже.

Я уверен, что «Динамо» будет играть хорошо и добиваться результата, просто такой вопрос притирки. У нас прошлый сезон тоже был очень тяжелым: стартовали с трех ничьих, проиграли Суперкубок. Много тренировались и работали, поэтому ничего страшного здесь нет. «Динамо» будет бороться за самые высокие места.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига
Манчини может возглавить «Спартак»
13:35
5
Акинфеев сказал, почему чувствовал себя старым Терминатором
13:19
1
Энрике доволен наличием Сафонова в «ПСЖ»
12:50
1
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
12:31
Акинфеев – о российском футболе: «Если дно – не смотрите»
11:28
10
Экс-игрок «Динамо» – о разгроме команды «Краснодаром»: «Стыд, позор! Нельзя так!»
11:17
2
Пальцев – об интересе «Спартака»: «Все узнаю из интернета»
11:00
2
Тренер «Тоттенхэма» высказался о поражении от «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА
10:50
1
Мусаев посоветовал 18-летнему Мукаилову быть скромнее после дубля в ворота «Динамо»
10:43
5
Быстров – об игре «Зенита»: «Черепахи-ниндзя ползают по полю»
10:32
5
Директор клуба Второй лиги предложил болельщикам деньги за оскорбления арбитра
13:09
Гендиректор «Динамо» извинился перед болельщиками за разгром от «Краснодара»
12:05
1
Экс-судья Лапочкин назвал Батракова виновником потасовки в матче «Локомотив» – «Балтика»
11:50
3
Мусаев оценил работу Карпина в «Динамо»
11:31
Экс-игрок «Динамо» – о разгроме команды «Краснодаром»: «Стыд, позор! Нельзя так!»
11:17
2
Мусаев посоветовал 18-летнему Мукаилову быть скромнее после дубля в ворота «Динамо»
10:43
5
Карпин – об игре «Краснодара» в атаке: «Их вратарь все время выбивал мяч, ни разу они не вышли низом»
10:25
4
Григорян заявил о легкомысленной ошибке Карпина в матче с «Краснодаром»
08:32
5
Карпин – об игроках, вышедших против «Краснодара»: «Помогли… умереть»
07:50
7
Карпин прокомментировал поражение 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 23:39
5
Мусаев оценил разгромную победу «Краснодара» над «Динамо»
Вчера, 23:23
Видео«Динамо» пропустило 4-й гол от «Краснодара» из-за дикой вратарской ошибки Лещука
Вчера, 22:59
6
Талалаев недоволен судейством в матче с «Локомотивом»: «Батракову позволено больше, чем другим?»
Вчера, 22:50
4
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес «Динамо» в Москве – 4:0!
Вчера, 22:41
24
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 22:00
Видео18-летний воспитанник «Краснодара» Мукаилов оформил дубль в дебютном матче – в ворота «Динамо»
Вчера, 21:47
33
Кубок России. «Сочи» обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти
Вчера, 20:39
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:33
Кубок России. «Локомотив» дома победил «Балтику» – 2:0
Вчера, 20:32
3
Слишкович прокомментировал кубковую победу «Оренбурга» над «Ахматом»
Вчера, 19:57
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 13 августа
Вчера, 19:52
3
Черчесов назвал причину кубкового поражения «Ахмата» от «Оренбурга»
Вчера, 19:30
1
ВидеоБатраков забил в пятом матче подряд
Вчера, 19:19
Кубок России. «Ахмат» впервые проиграл при Черчесове, пропустив на 95-й минуте от «Оренбурга» (1:2)
Вчера, 18:18
21
ФотоКаррера раскритиковал Станковича: «Это неправильно»
Вчера, 15:50
7
ВидеоЗаявление Торопа об ошибке в кубковом матче с «Акроном»
Вчера, 15:40
3
50-летний Губерниев – о возможности сыграть в Кубке России: «Моя форма безусловно позволяет»
Вчера, 14:56
1
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 13:25
2
