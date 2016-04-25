Терехин: «По-моему, с деньгами у Кокорина проблем уже нет»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин дал свою оценку игре экс-форвардов московской команды Федора Смолова и Александра Кокорина. Напомним, что первый выступает за «Краснодар», а второй играет за «Зенит».

«Мне кажется, Федор сделал правильный выбор в пользу «Краснодара». Нет, он и в «Урале» уже показывал хороший футбол, но в краснодарском клубе оказался в окружении хороших футболистов, исповедующих комбинационный стиль. И он сразу раскрылся. Ну и, кроме того, важно отношение к делу. Чего не скажешь про Кокорина. Я лично не могу понять, чего он хочет в этой жизни. Еще когда он собрался в «Зенит», я говорил, что там он не станет игроком стартового состава, а будет чаще сидеть на лавке, чем играть. Но главное — что у него в голове? Он элементарно хочет заработать деньги, в фильмах сниматься, чтобы на всю жизнь хватило, или все-таки играть в футбол? По-моему, с деньгами у него проблем уже нет. Он все подписал и теперь, по-моему, просто «отдыхает». Мне кажется, как нападающего мы его потеряли. Надеюсь, все-таки на какое-то время, пока он не одумается», — цитирует Терехина портал «ФутболРевю».