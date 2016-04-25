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Терехин: «По-моему, с деньгами у Кокорина проблем уже нет»

25 апреля 2016, 10:47
18

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин дал свою оценку игре экс-форвардов московской команды Федора Смолова и Александра Кокорина. Напомним, что первый выступает за «Краснодар», а второй играет за «Зенит».

«Мне кажется, Федор сделал правильный выбор в пользу «Краснодара». Нет, он и в «Урале» уже показывал хороший футбол, но в краснодарском клубе оказался в окружении хороших футболистов, исповедующих комбинационный стиль. И он сразу раскрылся. Ну и, кроме того, важно отношение к делу. Чего не скажешь про Кокорина. Я лично не могу понять, чего он хочет в этой жизни. Еще когда он собрался в «Зенит», я говорил, что там он не станет игроком стартового состава, а будет чаще сидеть на лавке, чем играть. Но главное — что у него в голове? Он элементарно хочет заработать деньги, в фильмах сниматься, чтобы на всю жизнь хватило, или все-таки играть в футбол? По-моему, с деньгами у него проблем уже нет. Он все подписал и теперь, по-моему, просто «отдыхает». Мне кажется, как нападающего мы его потеряли. Надеюсь, все-таки на какое-то время, пока он не одумается», — цитирует Терехина портал «ФутболРевю».

Источник: Бомбардир.ру
Зенит Краснодар Динамо Смолов Федор Кокорин Александр Терехин Олег
Комментарии (18)
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maior-60
1461570779
Да сколько уже таких Кокориных было. Яркие, талантливые, но растратившие себя впустую, так и не ставшие великими футболистами.
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шеффилд таун
1461572182
Поезд уехал!!!
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Dynamo-Moscow
1461577036
Кокорин выбрал свой путь - instagramm, сериалы, пиары....НО НЕ ФУТБОЛ, свое он отфутболил уже, еще в Динамо...
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CSKA75875
1461578131
Несколько лет назад в Смолова никто не верил, а Кокошу боготворили. А сейчас все изменилось, Смолов похает на поле и доказывает что он достоин место сборной. А Кокорину уже наплевать на футбол, только и заботят деньги...
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sTiiiik
1461578435
Кокорина даже на ЕВРО брать не стоит, развиваться он явно не хочет, раз выбрал Зенит
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ManUtd-Volgograd
1461579668
Да у него вообще проблем нет! Распиарили его! Поменьше бы говорили о нем!
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Garrincha58
1461582996
да он никогда и не играл в нормальный футбол просто кому то захотелось на нем деньги срубить
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40Zver40
1461583053
Главное не в деньгах, а в отношении к делу. Смолов, я думаю, не меньше Кокорина зарабатывает, а отдача на поле просто офигенная!!! Желаю Кокорину не превращаться в Аршавина последних лет!
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СтараяШкола
1461587683
Футбол превратился в большой унылый капитализм, Cтарая Школа плачет по нему
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никита голоян
1461607563
второй Сычев(((
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