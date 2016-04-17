Терехин: «Думаю, «Локомотив» будет вести борьбу за бронзу с «Ростовом» и «Краснодаром»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терехин поделился своими впечатлениями от игры железнодорожников против ЦСКА (1:1) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

– ЦСКА хорошо играл, ему просто не повезло, у «Локомотива» же был один момент, и он его забил.

– «Локомотив» должен быть доволен ничьей?

– Думаю да, ЦСКА должен был выигрывать и имел много моментов во втором тайме.

– ЦСКА не забил несколько убойных моментов. В чем причина, груз ответственности давит?

– Не забили, бывает, что люди не попадают. Самое главное, что команда играет правильно.

– Не удивил ли состав ЦСКА в плане отсутствия Головина и Широкова?

– Широков вышел и неплохо сыграл, Головин еще молодой человек. Считаю это правильным выбором Слуцкого.

– «Локомотив» можно поставить на третье место после ЦСКА и «Зенита"?

– Можно, но можно поставить и «Ростов», и «Краснодар». Думаю, эти три команды разыграют между собой 3-5 места.