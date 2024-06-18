Терехин прокомментировал трансферную политику «Зенита» по ослаблению конкурентов

Бывший нападающий «Сокола», «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин высказался по поводу состоявшихся и ожидаемых трансферов «Зенита».

– «Зенит» уже приобрeл Латышонка, а нужен ли он на самом деле питерскому клубу?

– Новый вратарь был по-любому нужен. Латышонок здорово проявил себя в «Балтике». «Зенит» вообще всe делает правильно. Фамилию не буду называть, но был тренер в нашем чемпионате, который сказал: «Если мы не можем обыграть конкурентов, надо ослабить их». Вот «Зенит» этим и занимается. Берут Глушенкова из «Локомотива» – ослабляют «Локомотив». Ещe возьмут кого-то из других клубов Премьер-лиги. Слухов-то много разных. «Зенит» скупает сильных российских игроков внутри чемпионата.

– Зачем иметь в команде слишком много игроков?

– Может, кого-то отдадут в аренду. Как раз Латышонка, например.

– У «Зенита» давно не определeн основной вратарь.

– В РПЛ у всех со вратарями не­определeнность. Кто из них стабильно играет? Все ошибаются.

– Глушенков сильно рискует, переходя в «Зенит»?

– Ничем он не рискует. Главное – контракт. Наверно же, большую зарплату ему в Питере предлагают. А будет Глушенков там играть или нет, это уже второй вопрос. Главное, что себя будет обеспечивать.

– Контракт приоритетнее золотой медали РПЛ?

– Так у «Зенита» и золотая медаль будет.

– А если нет?

– Если бы не верил Глушенков, то и не пошeл бы туда. «Зенит» скупает молодых футболистов, и если есть возможность, то почему нет? «Локомотив» не имеет финансов переподписать Глушенкова – так пусть человек перей­дeт в «Зенит» и порадуется. Вполне возможно, он там заиграет. Глушенков футболист хороший.

– Ещe Тикнизяну прочат дорогу в питерский клуб.

– Его давно уже там хотят видеть. Но, видно, он запросил много, или агенты его запросили много. Потому в «Зените» решили, что пусть пока Тикнизян в «Локомотиве» играет.

– Значит, ему не подходит контракт с «Зенитом»? Бывает и так?

– Наверно, бывает и так. Когда не соответствуют цена и качество. Получается, Тикнизян не наиграл на столько, сколько он хотел бы получать в «Зените». А то бы уже договорились, и он был бы в Питере.

– А Жедсон Фернандеш нужен «Зениту»?

– Российских футболистов, которых может, «Зенит» купит. И иностранцев тоже будут брать. А кто-то уйдeт из клуба. Это нормальное явление.

– Конкуренты «Зенита», как обычно, проведут трансферную кампанию хуже?

– Почему хуже? Немного же денег у остальных клубов. «Зенит», госкорпорация – это одно. У остальных, я не думаю, что есть такие финансовые вливания. Тому же «Спартаку» бороться за тройку можно, а вот тягаться с «Зенитом» тяжело. Молодец Галактионов – «Локомотив» опять мальчишками играет, четвeртое место занимает. Глядишь, на вырученные от продажи Глушенкова деньги купят пару-тройку человек, и уже хорошо. Это подспорье приличное.

– Так а Жедсон «Зенит» усилит?

– Когда напишут, что его официально купили, тогда и будем разговаривать. Все клубы постараются укрепиться летом. По-моему, у ЦСКА точно будут приобретения с новым главным тренером. И у «Локомотива» со «Спартаком», и у «Динамо» однозначно. «Краснодар», все московские клубы и «Зенит» будут бороться за верхние места в следующем сезоне. Получится интересный чемпионат, я думаю.