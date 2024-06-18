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    • Терехин прокомментировал трансферную политику «Зенита» по ослаблению конкурентов

    Терехин прокомментировал трансферную политику «Зенита» по ослаблению конкурентов

    Бывший нападающий «Сокола», «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин высказался по поводу состоявшихся и ожидаемых трансферов «Зенита».

    – «Зенит» уже приобрeл Латышонка, а нужен ли он на самом деле питерскому клубу?

    – Новый вратарь был по-любому нужен. Латышонок здорово проявил себя в «Балтике». «Зенит» вообще всe делает правильно. Фамилию не буду называть, но был тренер в нашем чемпионате, который сказал: «Если мы не можем обыграть конкурентов, надо ослабить их». Вот «Зенит» этим и занимается. Берут Глушенкова из «Локомотива» – ослабляют «Локомотив». Ещe возьмут кого-то из других клубов Премьер-лиги. Слухов-то много разных. «Зенит» скупает сильных российских игроков внутри чемпионата.

    – Зачем иметь в команде слишком много игроков?

    – Может, кого-то отдадут в аренду. Как раз Латышонка, например.

    – У «Зенита» давно не определeн основной вратарь.

    – В РПЛ у всех со вратарями не­определeнность. Кто из них стабильно играет? Все ошибаются.

    – Глушенков сильно рискует, переходя в «Зенит»?

    – Ничем он не рискует. Главное – контракт. Наверно же, большую зарплату ему в Питере предлагают. А будет Глушенков там играть или нет, это уже второй вопрос. Главное, что себя будет обеспечивать.

    – Контракт приоритетнее золотой медали РПЛ?

    – Так у «Зенита» и золотая медаль будет.

    – А если нет?

    – Если бы не верил Глушенков, то и не пошeл бы туда. «Зенит» скупает молодых футболистов, и если есть возможность, то почему нет? «Локомотив» не имеет финансов переподписать Глушенкова – так пусть человек перей­дeт в «Зенит» и порадуется. Вполне возможно, он там заиграет. Глушенков футболист хороший.

    – Ещe Тикнизяну прочат дорогу в питерский клуб.

    – Его давно уже там хотят видеть. Но, видно, он запросил много, или агенты его запросили много. Потому в «Зените» решили, что пусть пока Тикнизян в «Локомотиве» играет.

    – Значит, ему не подходит контракт с «Зенитом»? Бывает и так?

    – Наверно, бывает и так. Когда не соответствуют цена и качество. Получается, Тикнизян не наиграл на столько, сколько он хотел бы получать в «Зените». А то бы уже договорились, и он был бы в Питере.

    – А Жедсон Фернандеш нужен «Зениту»?

    – Российских футболистов, которых может, «Зенит» купит. И иностранцев тоже будут брать. А кто-то уйдeт из клуба. Это нормальное явление.

    – Конкуренты «Зенита», как обычно, проведут трансферную кампанию хуже?

    – Почему хуже? Немного же денег у остальных клубов. «Зенит», госкорпорация – это одно. У остальных, я не думаю, что есть такие финансовые вливания. Тому же «Спартаку» бороться за тройку можно, а вот тягаться с «Зенитом» тяжело. Молодец Галактионов – «Локомотив» опять мальчишками играет, четвeртое место занимает. Глядишь, на вырученные от продажи Глушенкова деньги купят пару-тройку человек, и уже хорошо. Это подспорье приличное.

    – Так а Жедсон «Зенит» усилит?

    – Когда напишут, что его официально купили, тогда и будем разговаривать. Все клубы постараются укрепиться летом. По-моему, у ЦСКА точно будут приобретения с новым главным тренером. И у «Локомотива» со «Спартаком», и у «Динамо» однозначно. «Краснодар», все московские клубы и «Зенит» будут бороться за верхние места в следующем сезоне. Получится интересный чемпионат, я думаю.

    • «Зенит» этим летом приобрел вратаря Евгения Латышонка у «Балтики» и выкупил нападающего Вильсона Изидора у «Локомотива». Ранее он выступал за петербуржцев на правах аренды. Также ряд игроков вернулся в «Зенит» из аренды.
    • Покинули команду вратарь Александр Васютин и защитник Данил Круговой, перешедший в ЦСКА.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии (4)
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    Номэд
    1718715316
    Бзденит - ПОЗОР... Ну вы знаете!
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    The only one
    1718715441
    Устами Терехина глаголет истина. Вывод: пока будет этот беспредел- не будет у нас сильного чемпионата...
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    Алексей З
    1718715643
    Разве это в первый раз ? Из Рубина брали Домингеса, Семака , Бухарова. Из Динамо Данни и Семшова. Проторенная дорожка. Даже не понятно почему ещё Тюкавин не в Питере ? Закупить россиян , глядишь и не так в глаза будет бросаться огромное количество латинос. "Позор" очень громко прозвучало , может и в Кремле услышали ?
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    7:1
    1718716132
    за последние годы кого из лидеров конкурентов мы купили, чтобы можно было сказать, что прям ослабили? если бы зенит ставил себе целью ослабить, то у нас уже давно играли бы пиняев, тюкавин, захарян, сперцян, хвича и т.д. всех бы купили. но этого не случилось. и раз в 5 лет покупаем кого-то действительно сильного (глушенкова) - так из тарасятника сразу визги, особенно у вонючей номэдки.
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