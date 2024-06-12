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    • Терехин раскритиковал сохранение формата Кубка России: «Большие клубы сделали турнир для себя»

    Терехин раскритиковал сохранение формата Кубка России: «Большие клубы сделали турнир для себя»

    Бывший нападающий «Сокола», «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин высказался о текущем формате проведения Кубка России.

    «Группы группами, но хочется о другом. Раньше Кубок был интересен, когда команды РПЛ приезжали к клубам Первой и Второй лиги. Сейчас большие клубы сделали турнир для себя.

    В прошлом году «Зенит» с «Балтикой» раз пять сыграл. «Зенит» и «Спартак» тоже играли никому не нужный матч в Питере. Обывателям становится уже неинтересно. Этот формат кому-то приносит деньги, но он неинтересен.

    Кубок России стал развлечением для больших команд РПЛ. О клубах Первой и Второй лиги никто не думает, в российском футболе они никому не интересны.

    При старом формате курский «Авангард» доходил до финала, турнир выигрывали «Тосно», мы с «Тереком» брали. Сейчас всe стало только коммерцией.

    Старый формат был лучше. В городах был праздник, но сейчас про регионы забыли. Есть только РПЛ и больше ничего! «Спартак» и «Зенит» все обсуждают, но они уже друг другу надоели.

    Когда мы с Игорем Чугайновым работали тренерами в саратовском «Соколе», то к нам приезжали «Крылья Советов», «Краснодар», стадион был битком, все 15 тысяч.

    Люди в регионах придут на футбол, они хотят видеть эти клубы. А эти клубы по 15 раз играют между собой в РПЛ и Кубке. Как мы хотим развивать футбол в регионах? Никак!» – сказал Терeхин.

    • Клубы РПЛ начинают турнир с группового этапа, в котором играют между собой.
    • В плей-офф для них используется система с выбыванием после двух поражений.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (1)
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    The only one
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