Терехин раскритиковал сохранение формата Кубка России: «Большие клубы сделали турнир для себя»

Бывший нападающий «Сокола», «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин высказался о текущем формате проведения Кубка России.

«Группы группами, но хочется о другом. Раньше Кубок был интересен, когда команды РПЛ приезжали к клубам Первой и Второй лиги. Сейчас большие клубы сделали турнир для себя.

В прошлом году «Зенит» с «Балтикой» раз пять сыграл. «Зенит» и «Спартак» тоже играли никому не нужный матч в Питере. Обывателям становится уже неинтересно. Этот формат кому-то приносит деньги, но он неинтересен.

Кубок России стал развлечением для больших команд РПЛ. О клубах Первой и Второй лиги никто не думает, в российском футболе они никому не интересны.

При старом формате курский «Авангард» доходил до финала, турнир выигрывали «Тосно», мы с «Тереком» брали. Сейчас всe стало только коммерцией.

Старый формат был лучше. В городах был праздник, но сейчас про регионы забыли. Есть только РПЛ и больше ничего! «Спартак» и «Зенит» все обсуждают, но они уже друг другу надоели.

Когда мы с Игорем Чугайновым работали тренерами в саратовском «Соколе», то к нам приезжали «Крылья Советов», «Краснодар», стадион был битком, все 15 тысяч.

Люди в регионах придут на футбол, они хотят видеть эти клубы. А эти клубы по 15 раз играют между собой в РПЛ и Кубке. Как мы хотим развивать футбол в регионах? Никак!» – сказал Терeхин.