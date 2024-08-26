Терехин – о судействе игры «Динамо» – «Краснодар»: «Отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин раскритиковал работу арбитров на матче 6-го тура РПЛ, в котором бело-голубые уступили «Краснодару» (0:1).
«Отличная получилась игра, которую своим судейством испортил Карасев. Если это не пенальти на Лаксальте, то тогда что? Интересно, какое оправдание в этот раз придумают ему и ВАР.
В очередной раз отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит» с первого места», – сказал Терехин.
- На 85-й минуте игры защитник «Динамо» Диего Лаксальт упал в штрафной гостей после единоборства с Александром Черниковым.
- Главным судьей матча был Сергей Карасев, ВАР – Артур Федоров.
- «Краснодар» сравнялся с бело-голубыми по очкам в РПЛ – по 12. У лидирующего «Локомотива» 15 очков, у «Зенита» – 14.
Источник: «Спорт-Экспресс»