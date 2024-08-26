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  • Терехин – о судействе игры «Динамо» – «Краснодар»: «Отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит»

Терехин – о судействе игры «Динамо» – «Краснодар»: «Отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит»

26 августа 2024, 09:24
28

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин раскритиковал работу арбитров на матче 6-го тура РПЛ, в котором бело-голубые уступили «Краснодару» (0:1).

«Отличная получилась игра, которую своим судейством испортил Карасев. Если это не пенальти на Лаксальте, то тогда что? Интересно, какое оправдание в этот раз придумают ему и ВАР.

В очередной раз отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит» с первого места», – сказал Терехин.

  • На 85-й минуте игры защитник «Динамо» Диего Лаксальт упал в штрафной гостей после единоборства с Александром Черниковым.
  • Главным судьей матча был Сергей Карасев, ВАР – Артур Федоров.
  • «Краснодар» сравнялся с бело-голубыми по очкам в РПЛ – по 12. У лидирующего «Локомотива» 15 очков, у «Зенита» – 14.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Зенит Терехин Олег
Комментарии (28)
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vvv123
1724654921
Лаксальт симулировал. А Карась всю игру свистел за ментов, но это им не помогло. Быки молодцы!
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alex1951
1724656455
Если Карасю это сойдет с рук,то станет все ясным и понятным.... Получается ,что Газпром сильнее МВД.... Ясное дело - одни бизнюки ,а другие бюджетники.... И последнее : Суть в следующем - Зенит ,по сути,сохранил первое место... Хотя хвосты дрожали у ленинградцев ,перед игрой со Спартаком ,а потом перед игрой с Динамо..... Посмотрим ,что дальше будет.....
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alex1951
1724656556
Это лысая башка даже в VAR не решился заглянуть - тогда бы и вопросов не было бы...что естественно!
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Cleaner
1724657830
Динамо - ПЛАКСЫ. И московское и махачкалинское!...((((((((((((((((((
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k611
1724658612
Судейство судейством, но свои моменты Динамо надо было реализовывать. Винить в первую очередь надо самих себя.
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DOCTOR PENALTY
1724658662
Потому и отобрали очки, что могла подвинуть Зенит. (((
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NewLife
1724658845
Карася вон из РПЛ !
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ilich55
1724661622
" отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит» с первого места"? Нашлись другие, вам ничета, которые подвинули Зенит до следующего тура. P.S.Пенальти был 100%.
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BAIv
1724661992
А когда в пользу мусорков судят это так положено?
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Garrincha58
1724667861
Терёхин сходи лучше в парикмахерскую выглядишь, как алкаш какой то
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