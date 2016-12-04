Терехин: «Нынешний чемпионат России – самый слабый за всю историю»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин выразил мнение, что нынешний розыгрыш чемпионата России является самым слабым за всю историю турнира. По словам экс-футболиста, клубы из нижней части турнирной таблицы оказывают низкий уровень сопротивления лидерам.

«Слабее, чем в этом году, у нас чемпионата еще не было. В Туле, Томске играют футболисты первой лиги. Сейчас нет «Алании», «Ротора», «Торпедо», «Динамо», как в 90-е, когда я еще был футболистом. Ведущие клубы, как «Спартак» и «Зенит», должны собирать очки, уровень сопротивления низкий. Тот же «Урал» приезжает в Краснодар, встает сзади, с ними что хотят, то и делают. В Европу «Краснодар» попадает – там скорости совсем другие. Я считаю, что нынешний чемпионат России – самый слабый за всю историю», – сказал Терехин.