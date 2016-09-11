Бывший форвард «Кубани»: «Не понимаю, почему никто не может утихомирить Петреску»

Бывший нападающий «Кубани» Олег Терехин подверг критике главного тренера краснодарской команды Дана Петреску после ничьей с «Соколом» в матче 12-го тура первенства ФНЛ. Напомним, что румынский специалист в этом поединке был удален со скамейки запасных.

«Впервые в этом сезон пришел на матч «Кубани», и остался крайне разочарован. По-моему, футболистам все равно, они не понимают, что собраны под задачу и ей не соответствуют. Поведение Петреску — отдельный разговор. Представляю, что было бы, если бы российский тренер, приехав в западный клуб, вел бы себя так вызывающе, кидался на судей. Ужас!

Не понимаю, почему его никто не может утихомирить — ни руководство клуба, ни руководство нашего футбола. Петреску лучше бы занялся командой, постановкой игры, а то все ему плохо, всем недоволен. При этом сам нигде не дает результата и нигде не задерживается больше полугода», – сказал Терехин.