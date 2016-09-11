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  • Бывший форвард «Кубани»: «Не понимаю, почему никто не может утихомирить Петреску»

Бывший форвард «Кубани»: «Не понимаю, почему никто не может утихомирить Петреску»

11 сентября 2016, 21:40
6

Бывший нападающий «Кубани» Олег Терехин подверг критике главного тренера краснодарской команды Дана Петреску после ничьей с «Соколом» в матче 12-го тура первенства ФНЛ. Напомним, что румынский специалист в этом поединке был удален со скамейки запасных.

«Впервые в этом сезон пришел на матч «Кубани», и остался крайне разочарован. По-моему, футболистам все равно, они не понимают, что собраны под задачу и ей не соответствуют. Поведение Петреску — отдельный разговор. Представляю, что было бы, если бы российский тренер, приехав в западный клуб, вел бы себя так вызывающе, кидался на судей. Ужас!

Не понимаю, почему его никто не может утихомирить — ни руководство клуба, ни руководство нашего футбола. Петреску лучше бы занялся командой, постановкой игры, а то все ему плохо, всем недоволен. При этом сам нигде не дает результата и нигде не задерживается больше полугода», – сказал Терехин.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Сокол Терехин Олег Петреску Дан
Комментарии (6)
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Aztec58
1473623260
На судей кидаются не от хорошего судейства, ага.
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zadira56
1473651911
На то и Дан он Кубани)
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Kuban23
1473680190
Помоему Терехин не дает результата, Петреску пришел в Кубань вытащил из ФНЛ, зацепился впервые в истории вверху РФПЛ, потом Динамо со дна поднял и вошел в 6-ку, а с Китайцами потом донными Кубок страны взял и вверх таблицы вылез...
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Kuban23
1473680250
а по поводу судейства, так судья в том мачте чудил не по детски, и вся бригада в том числе боковые добивали своими решениями.
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Болельщик 123-777
1473690106
Всем привет !!! Я бы сказал что судьи все судьи тянут Динамо ! А мы им просто кость в горле !!! Будем верить в Кубань !!!! Кубань вперёд !!! Всем хорошего вечера !!!!
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Серёга Краснодарский
1473759572
А футбол то Олег смотрел? Интересно под кого песня спета????? и кто заказал статейку??
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