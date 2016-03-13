Терехин: «В чемпионство «Ростова» не верю, дай Бог, будут третьими»

Экс-нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин рассказал о том, как он отнесся к победе «Ростова» над ЦСКА со счетом (2:0) в матче 20 тура российской Премьер-лиги.

- Хорошая игра. «Ростов» был в некоторых моментах лучше, победил за счет настроя, огромного желания.

- ЦСКА сегодня не был похож на себя...

- Нет, он был похож, просто «Ростов» переиграл ЦСКА во втором тайме. Армейцы хотели, но хозяева подавили их своим давлением, движением и желанием.

- То есть в этом матче все абсолютно по делу?

- Да, и это хорошо для нашего чемпионата.

- Вы говорили, что до конца не верите в чемпионские амбиции «Ростова». Не изменилось мнение?

- Нет, третьими, дай Бог, будут. Это мое видение. Станут чемпионами - только порадуюсь. Но даже если они попадут в тройку - это будет красота для нашего чемпионата.

- Реально ли «Ростову» навязать борьбу?

- Вполне реально. У них по 40 очков, все реально. Благодаря «Ростову» мы получили сумасшедшую интригу в чемпионате, это самое главное. Пусть задумаются «Зенит», «Локомотив», «Спартак», который случайно выиграл из-за непонятно какого пенальти.