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  • Терехин: «Калитвинцев все делал правильно. Такие сейчас игроки в «Динамо» – им все равно, кто их тренирует»

Терехин: «Калитвинцев все делал правильно. Такие сейчас игроки в «Динамо» – им все равно, кто их тренирует»

7 октября 2017, 14:15
5

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал увольнение Юрия Калитвинцева с поста главного тренера бело-голубых. По его мнению, украинский специалист не был виноват в плохих результатах команды.

Напомним, сегодня у руля «Динамо» Калитвинцева сменил Дмитрий Хохлов.

«Когда нет результата, естественно, что-то меняется в команде. Понятно, что уволят тренера, футболистов же нельзя убрать. Футболисты «Динамо» тоже виноваты в результатах. Если игроки говорили, что все хорошо у нас в команде, мы с Калитвинцевым, то играйте тогда, чего же вы по полю ползаете? Вы тогда на поле покажите, что вы за тренера.

Я не считаю, что Калитвинцев был в чем-то виноват. Уверен, что он все делал правильно. Значит, такие футболисты сейчас в «Динамо». Им все равно, кто их тренирует. Вот раньше за тренера бились, а сейчас нет такого. Дай бог, чтобы у Хохлова получилось расшевелить их.

Я уверен, что Дима Хохлов был рядышком с командой, он все знает изнутри. Он – динамовский, не со стороны человек. К тому же его знает генеральный директор Евгений Муравьев, с которым он работал в «Кубани». Хохлову в данном случае будет попроще», – сказал Терехин.

После 12-ти туров «Динамо» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 10 очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Терехин Олег Калитвинцев Юрий
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1507375517
Проще чем Калитвинцеву Хохлову не будет. В Динамо очень мутно.
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Tostao
1507376729
У Калиты состав был не хуже СКА, Тосно, Анжи, Уфы и Арсенала. Уровень этого тренера - ФНЛ.
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dok66
1507382877
Дело не в Калитвинцеве ! Дело в самом Динамо !
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OfaZavr
1507391710
полностью согласен. лишь бы уволить.
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paracetamol
1507393915
У нас только ЮрШпалыч сейчас нормальный отечественный тренер. Но и ему за 70.
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