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    Терехин: «Калитвинцев все делал правильно. Такие сейчас игроки в «Динамо» – им все равно, кто их тренирует»

    Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал увольнение Юрия Калитвинцева с поста главного тренера бело-голубых. По его мнению, украинский специалист не был виноват в плохих результатах команды.

    Напомним, сегодня у руля «Динамо» Калитвинцева сменил Дмитрий Хохлов.

    «Когда нет результата, естественно, что-то меняется в команде. Понятно, что уволят тренера, футболистов же нельзя убрать. Футболисты «Динамо» тоже виноваты в результатах. Если игроки говорили, что все хорошо у нас в команде, мы с Калитвинцевым, то играйте тогда, чего же вы по полю ползаете? Вы тогда на поле покажите, что вы за тренера.

    Я не считаю, что Калитвинцев был в чем-то виноват. Уверен, что он все делал правильно. Значит, такие футболисты сейчас в «Динамо». Им все равно, кто их тренирует. Вот раньше за тренера бились, а сейчас нет такого. Дай бог, чтобы у Хохлова получилось расшевелить их.

    Я уверен, что Дима Хохлов был рядышком с командой, он все знает изнутри. Он – динамовский, не со стороны человек. К тому же его знает генеральный директор Евгений Муравьев, с которым он работал в «Кубани». Хохлову в данном случае будет попроще», – сказал Терехин.

    После 12-ти туров «Динамо» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 10 очков.

    Источник: Р-Спорт

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    07.10.2017 14:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 7 октября 2017, 19:31

      У нас только ЮрШпалыч сейчас нормальный отечественный тренер. Но и ему за 70.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 октября 2017, 18:55

      полностью согласен. лишь бы уволить.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 октября 2017, 16:27

      Дело не в Калитвинцеве ! Дело в самом Динамо !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 7 октября 2017, 14:45

      У Калиты состав был не хуже СКА, Тосно, Анжи, Уфы и Арсенала. Уровень этого тренера - ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 14:25

      Проще чем Калитвинцеву Хохлову не будет. В Динамо очень мутно.

      5
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