Терехин: «Калитвинцев все делал правильно. Такие сейчас игроки в «Динамо» – им все равно, кто их тренирует»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал увольнение Юрия Калитвинцева с поста главного тренера бело-голубых. По его мнению, украинский специалист не был виноват в плохих результатах команды.

Напомним, сегодня у руля «Динамо» Калитвинцева сменил Дмитрий Хохлов.

«Когда нет результата, естественно, что-то меняется в команде. Понятно, что уволят тренера, футболистов же нельзя убрать. Футболисты «Динамо» тоже виноваты в результатах. Если игроки говорили, что все хорошо у нас в команде, мы с Калитвинцевым, то играйте тогда, чего же вы по полю ползаете? Вы тогда на поле покажите, что вы за тренера.

Я не считаю, что Калитвинцев был в чем-то виноват. Уверен, что он все делал правильно. Значит, такие футболисты сейчас в «Динамо». Им все равно, кто их тренирует. Вот раньше за тренера бились, а сейчас нет такого. Дай бог, чтобы у Хохлова получилось расшевелить их.

Я уверен, что Дима Хохлов был рядышком с командой, он все знает изнутри. Он – динамовский, не со стороны человек. К тому же его знает генеральный директор Евгений Муравьев, с которым он работал в «Кубани». Хохлову в данном случае будет попроще», – сказал Терехин.

После 12-ти туров «Динамо» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 10 очков.