Терехин: «Российским игрокам наверняка хочется сравнить себя с аргентинцами»

Экс-нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал грядущий товарищеский матч между сборными России и Аргентины. По его мнению, грозной атаке «альбиселесте» во главе с Лионелем Месси российская команда может противопоставить самоотверженную игру.

«Думаю, что все «Лужники» сегодня будут смотреть не на сборные России и Аргентины, а на Месси. Все-таки нечасто он приезжает в Россию.

Начнем с того, что Месси с любыми командами мира делает что угодно. Наши защитники, конечно, послабее других. Ничего страшного нет в том, что они будут уступать Месси. Наша сборная может противопоставить самоотверженную игру и постараться прыгнуть выше головы. Главное – не перегореть.

Думаю, сборная России довольна, что пошли такие сильные спарринг-партнеры. Нашим футболистам наверняка хочется сравнить себя с аргентинцами, поиграть против лучших игроков мира. Даже если и проиграем, ничего страшного не произойдет. Сборная Аргентины и сама играет, и другим дает играть. Нашей сборной будет легче с аргентинцами, чем с командами, которые закрываются и держат много игроков в обороне. Но при этом не думаю, что будет много голов сегодня», – сказал Терехин.

Поединок Россия – Аргентина состоится в Москве, в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.