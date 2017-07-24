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    Терехин: «Манчини – это топ-тренер»

    Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин признался, что ему понравился матч второго тура российской Премьер-лиги «Зенит»«Рубин», который закончился со счетом 2:1. По его словам, итоговый счет встречи обеспечили новые приобретения команды из Санкт-Петербурга.

    – Хороший матч получился, лучше, чем ЦСКА – «Локомотив». Против «Рубина» всем сейчас будет непросто: казанцы стоят сзади, все зоны перекрывают, и такую оборону тяжело вскрывать. Если бы питерцы не смогли быстро сравнять счет, то дальше им пришлось бы совсем уж трудно. А в концовке «Зениту», конечно, повезло: забей Карадениз или Оздоев – и результат повернулся бы в другую сторону. Жалко «Рубин». В принципе, игра-то была равная, но сказалось мастерство Дриусси. Хороших легионеров «Зенит» прикупил, хороших. Игра команды стала интереснее и интенсивнее, чем при Луческу.

    – Вроде бы сине-бело-голубые еще не закончили работу на трансферном рынке.

    – Константин Сарсания имеет большой опыт менеджерской и селекционной работы, и он знает, кого приобретает. Самым главным для команды, я думаю, стал трансфер самого нового спортивного директора. Нынешний «Зенит» и так хорошая команда, а когда новые игроки как следует притрутся друг к другу, станет еще сильнее.

    – Манчини – хороший вариант для «Зенита»?

    – Конечно. Это топ-тренер. Посмотрите, как он подогревает интерес к команде: на игре с «Рубином» на трибунах было 40 тысяч зрителей. Красота!

    – Сравните Манчини с предыдущими главными тренерами «Зенита»?

    – Ну а зачем это делать? У каждого тренера свои наработки, свои футболисты. При Луческу, например, клуб не покупал таких игроков, каких покупает при Манчини.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.07.2017 06:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 24 июля 2017, 13:53

      - терёхин, какой ты был игрок - ....не 40,а 38тысяч зрителей!, вы чем то с лоськовым похожи(причёсками)...два дебила...вот лебеденко - "перестроился"..., я прочитал твоё мнение, терёхин , а ты прочитай моё!...друзья, поймите меня правильно!, я пишу не для мудаков, а для интеллектуалов!!!

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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 24 июля 2017, 12:14

      Топ, топ, топает малыш,
      Получая денег много тыщ...
      Газ подорожает не беда,
      На завтрак хлеб, на ужине вода.
      Топ-топ, топ-топ...
      (Кто сказал вам про обед?
      А обеда вовсе нет)

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 июля 2017, 09:55

      среди кирьяковых калитвинцевых может и топ но для европы давно списан

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