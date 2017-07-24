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Терехин: «Манчини – это топ-тренер»

24 июля 2017, 06:15
3

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин признался, что ему понравился матч второго тура российской Премьер-лиги «Зенит»«Рубин», который закончился со счетом 2:1. По его словам, итоговый счет встречи обеспечили новые приобретения команды из Санкт-Петербурга.

– Хороший матч получился, лучше, чем ЦСКА – «Локомотив». Против «Рубина» всем сейчас будет непросто: казанцы стоят сзади, все зоны перекрывают, и такую оборону тяжело вскрывать. Если бы питерцы не смогли быстро сравнять счет, то дальше им пришлось бы совсем уж трудно. А в концовке «Зениту», конечно, повезло: забей Карадениз или Оздоев – и результат повернулся бы в другую сторону. Жалко «Рубин». В принципе, игра-то была равная, но сказалось мастерство Дриусси. Хороших легионеров «Зенит» прикупил, хороших. Игра команды стала интереснее и интенсивнее, чем при Луческу.

– Вроде бы сине-бело-голубые еще не закончили работу на трансферном рынке.

– Константин Сарсания имеет большой опыт менеджерской и селекционной работы, и он знает, кого приобретает. Самым главным для команды, я думаю, стал трансфер самого нового спортивного директора. Нынешний «Зенит» и так хорошая команда, а когда новые игроки как следует притрутся друг к другу, станет еще сильнее.

– Манчини – хороший вариант для «Зенита»?

– Конечно. Это топ-тренер. Посмотрите, как он подогревает интерес к команде: на игре с «Рубином» на трибунах было 40 тысяч зрителей. Красота!

– Сравните Манчини с предыдущими главными тренерами «Зенита»?

– Ну а зачем это делать? У каждого тренера свои наработки, свои футболисты. При Луческу, например, клуб не покупал таких игроков, каких покупает при Манчини.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Терехин Олег Дриусси Себастьян Сарсания Константин Манчини Роберто
Комментарии (3)
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карасевщина
1500879357
среди кирьяковых калитвинцевых может и топ но для европы давно списан
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Дядя Серёжа
1500887673
Топ, топ, топает малыш, Получая денег много тыщ... Газ подорожает не беда, На завтрак хлеб, на ужине вода. Топ-топ, топ-топ... (Кто сказал вам про обед? А обеда вовсе нет)
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кеша_КБ
1500893607
- терёхин, какой ты был игрок - ....не 40,а 38тысяч зрителей!, вы чем то с лоськовым похожи(причёсками)...два дебила...вот лебеденко - "перестроился"..., я прочитал твоё мнение, терёхин , а ты прочитай моё!...друзья, поймите меня правильно!, я пишу не для мудаков, а для интеллектуалов!!!
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