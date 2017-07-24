Терехин: «Манчини – это топ-тренер»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин признался, что ему понравился матч второго тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Рубин», который закончился со счетом 2:1. По его словам, итоговый счет встречи обеспечили новые приобретения команды из Санкт-Петербурга.

– Хороший матч получился, лучше, чем ЦСКА – «Локомотив». Против «Рубина» всем сейчас будет непросто: казанцы стоят сзади, все зоны перекрывают, и такую оборону тяжело вскрывать. Если бы питерцы не смогли быстро сравнять счет, то дальше им пришлось бы совсем уж трудно. А в концовке «Зениту», конечно, повезло: забей Карадениз или Оздоев – и результат повернулся бы в другую сторону. Жалко «Рубин». В принципе, игра-то была равная, но сказалось мастерство Дриусси. Хороших легионеров «Зенит» прикупил, хороших. Игра команды стала интереснее и интенсивнее, чем при Луческу.

– Вроде бы сине-бело-голубые еще не закончили работу на трансферном рынке.

– Константин Сарсания имеет большой опыт менеджерской и селекционной работы, и он знает, кого приобретает. Самым главным для команды, я думаю, стал трансфер самого нового спортивного директора. Нынешний «Зенит» и так хорошая команда, а когда новые игроки как следует притрутся друг к другу, станет еще сильнее.

– Манчини – хороший вариант для «Зенита»?

– Конечно. Это топ-тренер. Посмотрите, как он подогревает интерес к команде: на игре с «Рубином» на трибунах было 40 тысяч зрителей. Красота!

– Сравните Манчини с предыдущими главными тренерами «Зенита»?

– Ну а зачем это делать? У каждого тренера свои наработки, свои футболисты. При Луческу, например, клуб не покупал таких игроков, каких покупает при Манчини.