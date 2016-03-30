Терехин: «России в матче с Францией просто немного не повезло, играли неплохо»

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин рассказал о своих впечатлениях от товарищеской игры между сборными Франции и России (4:2).

«В первом тайме наша команда явно просыпалась только. Может быть побаивались французов. Пропустили необязательные мячи. После перерыва смогли забить, вроде игра наладилась, но тут ошибки Лодыгина пошли… можно сказать, бенефис.

Сборная Франции, конечно, сильнее нас. Но вратарь уровня сборной не имеет права пропускать мячи с 30-ти метров или допускать ошибки на выходе из ворот. И это случалось как раз в те моменты, когда ребята сокращали отставание. И забивали при этом красивые неплохие мячи.

Надо признаться, что мы старались и играли неплохо. Не сказать, что поражение очень заслуженное или что у французов было много моментов. Нет. Просто немного не повезло. Неплохая репетиция, я считаю. Теперь тренерский штаб будет анализировать», – сказал Терехин.