Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»

Бывший динамовец Олег Терехин оценил игру команды на старте сезона.

«Молодцы московские динамовцы, всe‑таки переползли, выиграли. Там не было особо моментов, и в целом пока игры нет вообще, но все же молодцы: взяли три очка. По игре, конечно, не фонтан, к сожалению. Надеюсь, что Шварц потихоньку будет налаживать взаимодействие на поле. Но сейчас самое главное – результат.

Что касается махачкалинцев, то они, конечно, стараются, пытаются что‑то сделать, но думаю, что команду по ее составу в этом сезоне ждет борьба за выживание. Чудес в принципе не бывает», – сказал Терехин.