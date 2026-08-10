Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»

Бывший динамовец Олег Терехин оценил игру команды на старте сезона.
- В 3-м туре РПЛ «Динамо» победило дома «Динамо Мх» (3:1).
- Голы у московского «Динамо» забили Тимофей Маринкин на 77-й минуте, Дмитрий Скопинцев на 79-й и Антон Миранчук на 90+3-й. У махачкалинцев отличился Гамид Агаларов на 81-й.
- Для столичной команды это первая победа в сезоне РПЛ.
«Молодцы московские динамовцы, всe‑таки переползли, выиграли. Там не было особо моментов, и в целом пока игры нет вообще, но все же молодцы: взяли три очка. По игре, конечно, не фонтан, к сожалению. Надеюсь, что Шварц потихоньку будет налаживать взаимодействие на поле. Но сейчас самое главное – результат.
Что касается махачкалинцев, то они, конечно, стараются, пытаются что‑то сделать, но думаю, что команду по ее составу в этом сезоне ждет борьба за выживание. Чудес в принципе не бывает», – сказал Терехин.
Источник: «Матч ТВ»