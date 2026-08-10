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  • Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»

Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»

10 августа, 15:02
2

Бывший динамовец Олег Терехин оценил игру команды на старте сезона.

«Молодцы московские динамовцы, всe‑таки переползли, выиграли. Там не было особо моментов, и в целом пока игры нет вообще, но все же молодцы: взяли три очка. По игре, конечно, не фонтан, к сожалению. Надеюсь, что Шварц потихоньку будет налаживать взаимодействие на поле. Но сейчас самое главное – результат.

Что касается махачкалинцев, то они, конечно, стараются, пытаются что‑то сделать, но думаю, что команду по ее составу в этом сезоне ждет борьба за выживание. Чудес в принципе не бывает», – сказал Терехин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Терехин Олег
Комментарии (2)
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sochi-2013
1786367352
Сейчас самое главное- бухнуться на колени, и задом вперед ползти возвращать Гусева.
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Император 1
1786367616
Локомотив ещё хуже сейчас
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