РФС ведет переговоры о матче со сборной Занзибара

Российский футбольный союз ведет переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении товарищеского матча между сборными стран. С высокой долей вероятности встреча пройдет в 2024 году в России.

В переговорах по международному сотрудничеству Занзибар представляет и интересы Футбольной федерации Танзании. Кроме того, игроки сборной Танзании имеют право выступать за команду Занзибара.

Отметим, что национальная команда Танзании также заинтересована в проведении товарищеской игры со сборной России в 2024 году. Занзибар не является членом ФИФА и не участвует в розыгрыше Кубка Африканских наций, так как является автономией в составе Республики Танзания и одним из ее эпонимов наряду с Танганьикой.