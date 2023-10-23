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    РФС ведет переговоры о матче со сборной Занзибара

    Российский футбольный союз ведет переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении товарищеского матча между сборными стран. С высокой долей вероятности встреча пройдет в 2024 году в России.

    В переговорах по международному сотрудничеству Занзибар представляет и интересы Футбольной федерации Танзании. Кроме того, игроки сборной Танзании имеют право выступать за команду Занзибара.

    Отметим, что национальная команда Танзании также заинтересована в проведении товарищеской игры со сборной России в 2024 году. Занзибар не является членом ФИФА и не участвует в розыгрыше Кубка Африканских наций, так как является автономией в составе Республики Танзания и одним из ее эпонимов наряду с Танганьикой.

    • В октябре сборная России провела два товарищеских матча: в Москве против команды Камеруна (1:0) и в Турции против команды Кении (2:2).
    • Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 12:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4316

      anatolich72 36 минут назад

      С зенитом наша сборная играть что-ли будет. С Крыльями один занзибар играл и два россиянина.

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      Рейтинг: +6599

      fakeid > anatolich72 20 минут назад

      ты просто эмпирический даун, даже тупее промкваса. в зените до сих пор не было ни одного зулуса, в отличие от позорного тарасятника, который ими кишит во все времена.

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