РФС ведет переговоры о матче со сборной Занзибара

Российский футбольный союз ведет переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении товарищеского матча между сборными стран. С высокой долей вероятности встреча пройдет в 2024 году в России.
В переговорах по международному сотрудничеству Занзибар представляет и интересы Футбольной федерации Танзании. Кроме того, игроки сборной Танзании имеют право выступать за команду Занзибара.
Отметим, что национальная команда Танзании также заинтересована в проведении товарищеской игры со сборной России в 2024 году. Занзибар не является членом ФИФА и не участвует в розыгрыше Кубка Африканских наций, так как является автономией в составе Республики Танзания и одним из ее эпонимов наряду с Танганьикой.
- В октябре сборная России провела два товарищеских матча: в Москве против команды Камеруна (1:0) и в Турции против команды Кении (2:2).
- Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Источник: «Спорт-экспресс»