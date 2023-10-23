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РФС ведет переговоры о матче со сборной Занзибара

23 октября 2023, 12:11
22

Российский футбольный союз ведет переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении товарищеского матча между сборными стран. С высокой долей вероятности встреча пройдет в 2024 году в России.

В переговорах по международному сотрудничеству Занзибар представляет и интересы Футбольной федерации Танзании. Кроме того, игроки сборной Танзании имеют право выступать за команду Занзибара.

Отметим, что национальная команда Танзании также заинтересована в проведении товарищеской игры со сборной России в 2024 году. Занзибар не является членом ФИФА и не участвует в розыгрыше Кубка Африканских наций, так как является автономией в составе Республики Танзания и одним из ее эпонимов наряду с Танганьикой.

  • В октябре сборная России провела два товарищеских матча: в Москве против команды Камеруна (1:0) и в Турции против команды Кении (2:2).
  • Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Танзания
Комментарии (22)
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anatolich72
1698052503
С зенитом наша сборная играть что-ли будет. С Крыльями один занзибар играл и два россиянина.
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Сам_себе_сказал
1698055237
отличный выбор
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Nerlinger
1698055856
Это даже не рывок, а видимо давно обещанный Прорыв. Ну, как говориться, хоть где-то, но всё же прорвало ...
Ответить
Fialet
1698056649
Всякую пойэбень собирать уже начали.
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vladik12
1698057962
Обязательно матч должен быть гостевым.
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САДЫЧОК
1698058267
Требую с Гваделупой сыграть!
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Цугундeр
1698059552
Чуковский: "Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре, на горе Фернандо По, где гуляет Гиппопо вдоль широкой Лимпопо" (шоб никто не мучался ,где он это слово слышал))
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Vratarь
1698067254
Зимой на Занзибаре лепота! И летом тоже... да земля не та!
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