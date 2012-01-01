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    Результаты сборной Танзании по футболу

    Турниры:
    Кубок африканских наций 2019, группа C
    Групповой этап, 3 тур
    		1 июля, понедельник 22:00 Танзания 0:3 Алжир
    Групповой этап, 2 тур
    		27 июня, четверг 23:00 Кения 3:2 Танзания
    Групповой этап, 1 тур
    		23 июня, воскресенье 20:00 Сенегал 2:0 Танзания
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