Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией

Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария объяснил, почему в марте не будет товарищеского матча со сборной России.
«Мы общались с Россией по поводу товарищеского матча наших сборных, но не смогли договориться по поводу даты матча.
Мы могли сыграть в марте, но у Танзании запланированы матчи отбора к ЧМ и у команды нет свободной даты для этой игры.
Посмотрим, сможем ли мы сыграть в будущем», – сказал Кария.
- У российской сборной запланированы два матча на текущий месяц.
- Соперники – Гренада (19 марта) и Замбия (25 марта).
- Обе игры пройдут в Москве.
Источник: Sport24