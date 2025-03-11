Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией

Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария объяснил, почему в марте не будет товарищеского матча со сборной России.

«Мы общались с Россией по поводу товарищеского матча наших сборных, но не смогли договориться по поводу даты матча.

Мы могли сыграть в марте, но у Танзании запланированы матчи отбора к ЧМ и у команды нет свободной даты для этой игры.

Посмотрим, сможем ли мы сыграть в будущем», – сказал Кария.