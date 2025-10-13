Иран – Танзания: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.75

14 октября на стадионе Shabab Al Ahli Stadium состоится товарищеский матч между сборными Ирана и Танзании. Для иранцев это возможность исправить ошибки после поражения от России и укрепить статус сильнейшей команды Азии. Танзания, в свою очередь, продолжает развивать новый состав и стремится доказать, что способна конкурировать с командами более высокого уровня.

Иран

Сборная Ирана традиционно выступает стабильно, особенно на домашнем поле, где не проигрывает уже семь матчей подряд. В последней встрече команда уступила России (1:2), но снова отличилась в атаке – это уже восьмая подряд игра, в которой иранцы забивают. За последние пять матчей они оформили 8 голов, в среднем – 1,6 за игру, при этом пропуская около одного мяча. Линия нападения во главе с опытными форвардами остаeтся ключевым оружием, а комбинационный стиль и контроль мяча позволяют уверенно действовать против соперников любого уровня.

Танзания

Танзания под руководством нового тренера старается укрепить оборону и наладить баланс между линиями. В последних трeх товарищеских матчах команда не проигрывает, однако в официальных встречах результативность остаeтся низкой – всего один забитый мяч за пять игр. В среднем Танзания поражает ворота соперников 0,2 раза за матч, пропуская около 0,8. Победа над Сенегалом (2:1) в контрольной встрече стала редким исключением, но при этом показала потенциал молодых игроков. Однако проблемой остаeтся реализация моментов – даже при равной игре команда создаeт немного угроз у чужих ворот.

Факты о командах

Иран

Не проигрывает дома 7 матчей подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено

Забивает в 8 матчах подряд

8 голов за 5 последних игр

Контролирует мяч и активно использует фланги

Танзания

Не проигрывает в 3 последних товарищеских матчах

В среднем: 0.20 забито, 0.80 пропущено

Пропускает в 4 матчах подряд

1 гол за 5 последних встреч

Оборонительный стиль и низкая результативность

Прогноз на матч Иран – Танзания

Иран обладает значительным преимуществом в классе и сыгранности. Команда активно атакует, надeжно выглядит в защите и редко теряет концентрацию дома. Танзания строит игру от обороны, но при текущих показателях атаки ей будет сложно сдержать давление. Вероятно, иранцы с первых минут возьмут инициативу и постараются закрыть вопрос с исходом уже в первом тайме. Ожидается уверенная победа хозяев с минимальным риском пропущенного гола.

