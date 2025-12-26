27 декабря в рамках 17 тура чемпионата Италии «Пиза» на своем поле примет «Ювентус». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и решают противоположные задачи. Хозяева борются за сохранение места в Серии А, тогда как туринцы нацелены на возвращение в зону лидеров. Разница в классе и текущей форме делает гостей очевидным фаворитом, однако мотивация «Пизы» добавляет интриги.
«Пиза»
«Пиза» в прошлом туре сыграла вничью с «Кальяри» со счетом 2:2, продлив серию без побед до пяти матчей. После 16 туров команда набрала 11 очков и занимает 19 место. Коллектив испытывает серьезные трудности в обороне, пропуская в пяти матчах подряд. За этот отрезок «Пиза» пропустила 8 мячей, в среднем 1.60 за игру. В атаке команда также нестабильна – всего 4 гола в пяти последних встречах. Лучшим бомбардиром остается Стефано Морео, забивший 3 мяча в 16 матчах.
«Ювентус»
«Ювентус» подходит к матчу в хорошем игровом тонусе. В предыдущем туре туринцы обыграли «Рому» со счетом 2:1 и одержали третью победу подряд в чемпионате. Команда набрала 29 очков и занимает 5 место. В последних пяти матчах Серии А «Ювентус» стабильно забивает, отметившись 8 голами, и при этом надежно действует в обороне – всего 3 пропущенных мяча. Лучшим бомбардиром команды является Кенан Йылдыз с 9 голами в 26 матчах.
Факты о командах
«Пиза»
- 19 место после 16 туров, 11 очков
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч
«Ювентус»
- 5 место после 16 туров, 29 очков
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в 8 матчах подряд
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
Прогноз на матч «Пиза» – «Ювентус»
Текущая форма и статистика команд указывают на явное преимущество «Ювентуса». Туринцы выглядят сбалансированно, стабильно создают моменты и редко допускают ошибки в обороне. «Пиза» же регулярно пропускает и с трудом набирает очки даже в равных матчах. Наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа гостей при контроле игры.
Рекомендованные ставки
- Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.45
- Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.75