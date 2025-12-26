В 11 туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» на своем поле примет «Аль-Шабаб». Команды располагаются в середине таблицы, но подходят к очной встрече с разным эмоциональным фоном и текущей динамикой. Для хозяев это шанс приблизиться к верхней шестерке, тогда как гости стремятся прервать затяжную безвыигрышную серию.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» в прошлом туре обыграл «Аль-Рияд» со счетом 2:1 и набрал 14 очков после 9 матчей, занимая 9 место. Команда уверенно действует в атаке: 9 забитых мячей в последних пяти играх и стабильный средний показатель 1.80 гола за матч. Лидером нападения остается Карим Бензема, который забил 12 мячей в 13 встречах. При этом оборона не отличается надежностью – клуб пропускает в шести матчах чемпионата подряд, а в последних пяти играх допустил 7 голов. Домашний фактор играет на стороне «Аль-Иттихада»: команда выиграла три последних матча на своем поле.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» продолжает испытывать проблемы с результатами. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Аль-Охдудом» (1:1) и продлила серию без побед до семи матчей. После 9 туров у клуба всего 8 очков и 13 место в таблице. В последних пяти играх «Аль-Шабаб» забил 6 голов, но пропустил 9, в среднем 1.80 за матч. Янник Феррейра Карраско остается ключевой фигурой в атаке с 7 голами в 13 встречах. Важно отметить, что «Аль-Шабаб» забивает в девяти последних матчах против «Аль-Иттихада», даже несмотря на слабые результаты.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

9 место после 9 туров

3 победы подряд дома

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах

«Аль-Шабаб»