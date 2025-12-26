Введите ваш ник на сайте
«Аль-Иттихад» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 27 декабря с коэффициентом 1.85

26 декабря 2025 9:53
Аль-Иттихад - Аль-Шабаб
27 дек. 2025, суббота 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
Обе команды забьют
В 11 туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» на своем поле примет «Аль-Шабаб». Команды располагаются в середине таблицы, но подходят к очной встрече с разным эмоциональным фоном и текущей динамикой. Для хозяев это шанс приблизиться к верхней шестерке, тогда как гости стремятся прервать затяжную безвыигрышную серию.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» в прошлом туре обыграл «Аль-Рияд» со счетом 2:1 и набрал 14 очков после 9 матчей, занимая 9 место. Команда уверенно действует в атаке: 9 забитых мячей в последних пяти играх и стабильный средний показатель 1.80 гола за матч. Лидером нападения остается Карим Бензема, который забил 12 мячей в 13 встречах. При этом оборона не отличается надежностью – клуб пропускает в шести матчах чемпионата подряд, а в последних пяти играх допустил 7 голов. Домашний фактор играет на стороне «Аль-Иттихада»: команда выиграла три последних матча на своем поле.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» продолжает испытывать проблемы с результатами. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Аль-Охдудом» (1:1) и продлила серию без побед до семи матчей. После 9 туров у клуба всего 8 очков и 13 место в таблице. В последних пяти играх «Аль-Шабаб» забил 6 голов, но пропустил 9, в среднем 1.80 за матч. Янник Феррейра Карраско остается ключевой фигурой в атаке с 7 голами в 13 встречах. Важно отметить, что «Аль-Шабаб» забивает в девяти последних матчах против «Аль-Иттихада», даже несмотря на слабые результаты.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

  • 9 место после 9 туров
  • 3 победы подряд дома
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах

«Аль-Шабаб»

  • 7 матчей без побед
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем 1.80 пропущенного гола за игру
  • Забивает в 9 последних очных матчах с этим соперником

Личные встречи
67% (4)
0% (0)
33% (2)
13
Забитых мячей
10
2.17
В среднем за матч
1.67
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:1
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/4 финала
Аль-Иттихад
4 : 1
29.11.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Шабаб
2 : 3
20.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/2 финала
Аль-Иттихад
3 : 2
01.04.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
22.01.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Иттихад
1 : 3
26.04.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
03.11.2023
Аль-Иттихад
Показать все

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Шабаб»

Обе команды регулярно допускают ошибки в обороне, но при этом стабильно находят моменты в атаке. «Аль-Иттихад» выглядит предпочтительнее за счет домашнего поля и лучшей текущей формы, однако «Аль-Шабаб» традиционно забивает в очных встречах. Это делает матч перспективным с точки зрения результативности и повышает вероятность обмена голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Победа «Аль-Иттихада» – коэффициент 1.90

Обе команды забьют
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Иттихад
