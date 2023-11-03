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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Иттихад
Аль-Шабаб - Аль-Иттихад: обзор матча 03 ноября 2023
Аль-Шабаб
03.11.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Иттихад
14'
К. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Аль-Иттихад
Замена
Р. Шарахили
️️️️
Х. Аль-Монассар
90'
+5
Желтая карточка
Р. Сайсс
89'
85'
Замена
М. Аль-Сахафи
️️️️
Ф. Аль-Гамди
Желтая карточка
Ф. аль-Муваллад
83'
Замена
Х. Бахебри
️️️️
Я. Карраско
79'
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
Э. Банега
79'
Желтая карточка
Х. Аль-Монассар
73'
Замена
А. Радиф
️️️️
К. Жуниор
72'
65'
Замена
А. Бамсауд
️️️️
З. Хавсави
65'
Замена
М. Аль-Олаян
️️️️
М. Шанкити
Желтая карточка
Э. Банега
61'
Желтая карточка
Г. Куэльяр
45'
+2
40'
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
С. Аль-Фархан
ГОЛ! 1:0!
К. Жуниор
Пас отдал
Ф. Аль-Сагур
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
2
Закария Хавсави
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Султан Аль-Фархан
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
4-1-2-2-1
81
Ким Сын-Гю
27
Аль-Сагур
4
Аль-Шарари
29
Сайсс
88
Аль-Ями
5
Куэльяр
52
Аль-Монассар
11
Банега
10
Карраско
8
аль-Муваллад
13
Жуниор
4-3-3
43
Гроэ
13
Шанкити
15
Кадеш
5
Фелипе
2
Хавсави
91
Канте
6
Аль-Фархан
8
Аль-Гамди
7
Ромариньо
9
Хамдалла
9
Бензема
11
Банега
12
Канаба
12
Канаба
11
Банега
52
Аль-Монассар
26
Шарахили
26
Шарахили
52
Аль-Монассар
10
Карраско
11
Бахебри
11
Бахебри
10
Карраско
13
Жуниор
21
Радиф
21
Радиф
13
Жуниор
2
Хавсави
24
Бамсауд
24
Бамсауд
2
Хавсави
13
Шанкити
33
Аль-Олаян
33
Аль-Олаян
13
Шанкити
8
Аль-Гамди
22
Аль-Сахафи
22
Аль-Сахафи
8
Аль-Гамди
6
Аль-Фархан
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
6
Аль-Фархан
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Иттихад
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Иттихад
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Аль-Шабаб
Новости команд
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