Нигерия – Тунис: прогноз и ставки на матч 27 декабря с коэффициентом 1.90

26 декабря 2025 9:32
Нигерия - Тунис
27 дек. 2025, суббота 23:00 | Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
1.90
Обе команды забьют
27 декабря во 2 туре Кубка Африки состоится центральный матч группы, в котором Нигерия сыграет с Тунисом. Обе сборные успешно стартовали на турнире и находятся в хорошей форме, поэтому очная встреча может стать определяющей в борьбе за первое место. Статистика последних игр указывает на атакующий потенциал соперников, но и на определенные уязвимости в обороне.

Нигерия

Нигерия начала турнир с победы над Танзанией со счетом 2:1. Команда стабильно забивает: в трех последних матчах Кубка Африки нигерийцы неизменно отличались, а в пяти последних встречах во всех турнирах забили 12 голов – в среднем 2.40 за игру. При этом оборона не выглядит безупречно: 5 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из четырех матчей подряд с пропущенными голами. Тем не менее Нигерия не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей и уверенно чувствует себя при поддержке своих болельщиков.

Тунис

Тунис в первом туре уверенно обыграл Уганду (3:1) и продлил серию без поражений до девяти матчей подряд. Команда демонстрирует высокую результативность – 10 голов в последних пяти играх, в среднем 2.00 за матч. Тунис забивает в девяти встречах подряд, однако оборона также регулярно допускает ошибки: 6 пропущенных мячей за пять игр. В матчах против Нигерии тунисцы традиционно действуют уверенно и не проигрывали в 5 из 7 последних очных встреч.

Факты о командах

Нигерия

  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
  • Не проигрывает дома в 7 из 9 последних матчей

Тунис

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Прогноз на матч Нигерия – Тунис

Обе сборные находятся в отличной атакующей форме и регулярно создают моменты у ворот соперников. Нигерия активна в домашнем формате и играет первым номером, тогда как Тунис отличается высокой реализацией и стабильностью результата. С учетом статистики и текущей формы наиболее логичным выглядит сценарий с обменом голами и напряженной борьбой до финального свистка.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.90
Обе команды забьют
Автор: Бестужев Павел
Кубок африканских наций Тунис Нигерия
