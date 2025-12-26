Введите ваш ник на сайте
«Челси» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 27 декабря с коэффициентом 1.90

26 декабря 2025 8:35
Челси - Астон Вилла
27 дек. 2025, суббота 20:30 | Англия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе команды забьют
Сделать ставку

27 декабря в рамках 18 тура чемпионата Англии «Челси» примет «Астон Виллу». Матч имеет прямое турнирное значение: соперники располагаются в зоне еврокубков и находятся в плотной борьбе за места в первой четверке. Ожидается интенсивная игра с акцентом на атаку, что подтверждается текущей формой команд.

«Челси»

В прошлом туре «Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2), продлив серию без поражений в чемпионате до трех матчей. После 17 туров лондонцы набрали 29 очков и занимают 4 место. Команда стабильно действует в атаке: в пяти последних матчах «Челси» забил 8 голов, в среднем 1.60 за игру. При этом оборона не всегда безупречна – 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. Лучшим бомбардиром остается Жоао Педро, на счету которого 9 голов в 25 матчах. Дома «Челси» не проигрывает в 7 из 9 последних встреч.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» находится в отличной форме и в прошлом туре обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Команда идет на 3 месте с 36 очками и одержала 7 побед подряд в чемпионате. В семи последних матчах лиги «Астон Вилла» неизменно забивает, а в пяти последних играх отметилась 13 мячами, что составляет в среднем 2.60 гола за матч. При этом оборона гостей остается уязвимой – 8 пропущенных голов за пять встреч. Лучшим бомбардиром является Дониэлл Мален с 7 голами в 24 матчах.

Факты о командах

«Челси»

  • 4 место после 17 туров, 29 очков
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за игру в последних 5 встречах
  • Не проигрывает дома в 7 из 9 последних матчей

«Астон Вилла»

  • 3 место после 17 туров, 36 очков
  • 7 побед подряд в чемпионате
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем 2.60 гола за игру в последних 5 матчах

Личные встречи
57% (20)
20% (7)
23% (8)
75
Забитых мячей
36
2.14
В среднем за матч
1.03
8:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  8:0
Самая крупная ничья:  4:4
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
2 : 1
22.02.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
3 : 0
01.12.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
2 : 2
27.04.2024
Челси
Англия. Кубок, 1/16 финала
Астон Вилла
1 : 3
07.02.2024
Челси
Англия. Кубок, 1/16 финала
Челси
0 : 0
26.01.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Челси
0 : 1
24.09.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Челси
0 : 2
01.04.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 2
16.10.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
1 : 3
26.12.2021
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Челси
1 : 1
22.09.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
3 : 0
11.09.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
2 : 1
23.05.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1 : 1
28.12.2020
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
1 : 2
21.06.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Челси
2 : 1
04.12.2019
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
0 : 4
02.04.2016
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
17.10.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 2
07.02.2015
Челси
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Челси
3 : 0
27.09.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Астон Вилла
1 : 0
15.03.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Челси
2 : 1
21.08.2013
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Астон Вилла
1 : 2
11.05.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
8 : 0
23.12.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Астон Вилла
2 : 4
31.03.2012
Челси
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Челси
1 : 3
31.12.2011
Астон Вилла
Barclays Asia Trophy,
Челси
2 : 0
30.07.2011
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
3 : 3
02.01.2011
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Астон Вилла
0 : 0
16.10.2010
Челси
Англия. Кубок, 1/2 финала
Астон Вилла
0 : 3
10.04.2010
Челси
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
7 : 1
27.03.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
2 : 1
17.10.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
0 : 1
21.02.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Челси
2 : 0
05.10.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Челси
4 : 4
26.12.2007
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Астон Вилла
2 : 0
02.09.2007
Челси
Показать все

Прогноз на матч «Челси» – «Астон Вилла»

Обе команды подходят к матчу в хорошем атакующем состоянии. «Астон Вилла» демонстрирует впечатляющую результативность, но регулярно допускает ошибки в обороне. «Челси» стабилен дома и также редко уходит без забитых мячей. С учетом формы соперников и статистики личных встреч наиболее вероятным выглядит результативный сценарий с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.90
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Челси
  • Читайте нас: 