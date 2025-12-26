27 декабря в рамках 18 тура чемпионата Англии «Челси» примет «Астон Виллу». Матч имеет прямое турнирное значение: соперники располагаются в зоне еврокубков и находятся в плотной борьбе за места в первой четверке. Ожидается интенсивная игра с акцентом на атаку, что подтверждается текущей формой команд.

«Челси»

В прошлом туре «Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2), продлив серию без поражений в чемпионате до трех матчей. После 17 туров лондонцы набрали 29 очков и занимают 4 место. Команда стабильно действует в атаке: в пяти последних матчах «Челси» забил 8 голов, в среднем 1.60 за игру. При этом оборона не всегда безупречна – 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. Лучшим бомбардиром остается Жоао Педро, на счету которого 9 голов в 25 матчах. Дома «Челси» не проигрывает в 7 из 9 последних встреч.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» находится в отличной форме и в прошлом туре обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Команда идет на 3 месте с 36 очками и одержала 7 побед подряд в чемпионате. В семи последних матчах лиги «Астон Вилла» неизменно забивает, а в пяти последних играх отметилась 13 мячами, что составляет в среднем 2.60 гола за матч. При этом оборона гостей остается уязвимой – 8 пропущенных голов за пять встреч. Лучшим бомбардиром является Дониэлл Мален с 7 голами в 24 матчах.

Факты о командах

«Челси»

4 место после 17 туров, 29 очков

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 1.60 гола за игру в последних 5 встречах

Не проигрывает дома в 7 из 9 последних матчей

«Астон Вилла»

3 место после 17 туров, 36 очков

7 побед подряд в чемпионате

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем 2.60 гола за игру в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Челси» – «Астон Вилла»

Обе команды подходят к матчу в хорошем атакующем состоянии. «Астон Вилла» демонстрирует впечатляющую результативность, но регулярно допускает ошибки в обороне. «Челси» стабилен дома и также редко уходит без забитых мячей. С учетом формы соперников и статистики личных встреч наиболее вероятным выглядит результативный сценарий с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки